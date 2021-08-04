تراند اليوم : هذا العصير بإفطار رمضان ينقي جسمك من السموم ويخفض وزنك

عادة ما نتناول العديد من العصائر الرمضانية أثناء وجبة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، والتي في الأغلب تكون عالية في نسبة السكريات، لذا دائماً ينصح الأطباء وخبراء التغذية بمحاولة استبدال تلك العصائر الغنية بالسكر بعصائر الفواكه الطبيعية.

عصائر الفواكه عديدة وغنية بالفوائد الصحية، وسنورد اليوم الفوائد الذهبية لعصير البطيخ والكيوي الذي ننصحك بإضافته إلى مائدة الإفطار الخاصة بك، لكي تستمتع بمميزاته في تنقية الجسم من السموم وتخليصك من الوزن الزائد، وذلك على ذمة موقع "بولدسكاي".

ففي حين أن البطيخ من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، فإن الكيوي يساعد في التخلص من الكيلوغرامات الزيادة في الجسم.

البطيخ.. أفضل مدر للبول

كما أن البطيخ رائع بالنسبة لغسل الكلى والمثانة بسبب احتوائه على مدرات للبول والتي تساعد في تخلص الجسم من السموم والسوائل الزيادة. والبطيخ يتكون من 92% من الماء، لذا فهو من أكثر مدرات البول فعالية، ويعزز من صحة الكلى والمثانة ويمنع احتباس الماء في الجسم ويقي من الإمساك. كما أنه يساعد في إنقاص الوزن.

والبطيخ فاكهة قليلة السعرات الحرارية ولا تحتوي على أي دهون أو كوليسترول. كوبان من عصير البطيخ تحتويان على 80 سعراً حرارياً فقط ولا دهون على الإطلاق، وحوالي غراماً واحداً من الألياف، مما يعطي إحساساً بالشبع لفترة طويلة.

البطيخ يحتوي أيضاً على مضادات الأكسدة مثل "ليكوبين"، الذي يقلل من فرص الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

وإضافة إلى ما سبق، فإن البطيخ يساعد في تخفيف آلام العضلات، خاصة بعد ممارسة التمارين الرياضية.

الكيوي.. ثمرة "عبقرية"

أما الكيوي، فهو مصدر جيد لفيتامين "C" وكذلك فيتامينات "A" و"E"، كما أنه غني بالمعادن والألياف والمغنيسيوم والنحاس والبوتاسيوم، لذا فهو يمد الجسم بالطاقة.

وتحتوي ثمرة الكيوي على 42 سعرا حراريا فقط، وحوالي 0.4 غرام من الدهون و2.1 من الألياف. وعادة ما يعطي تناول الكيوي إحساساً بالشبع، ومن ثم يقلل من من السعرات الحرارية التي تدخل الجسم، ولذلك فهو يساعد في فقدان الوزن الزائد.

وإضافة إلى ما سبق، فإن الكيوي يقي من أمراض الأوعية الدموية ويمنع تكون الجلطات. كما أن هذه الفاكهة "العبقرية" تنقي كامل الجسم من السموم وتمنح الجلد ملمسا صافيا ونقيا.

وكما أسلفنا، فإن الكيوي غني بفيتامين "C"، لذا فهو يعزز من صحة الجهاز التنفسي ويساعد في مقاومة نزلات البرد.

عصير غني بالفوائد

والعصير الذي يحتوي على خليط البطيخ والكيوي يحتوي على فوائد صحية عديدة، لأن الجسم سيحصل على كميات مضاعفة من فيتامينات "A" و"C" و"E" والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس. كما أن البطيخ سيمد الجسم أيضاً بفيتامين "B6" الذي يقوي جهاز المناعة.

ولتحضير هذا العصير يمكن مزج ربع ثمرة بطيخ متوسطة الحجم مع ثمرتين من الكيوي مع نصف كوب من الماء، ثم يخفق الخليط جيداً ويتم تصفيته قبل التقديم.