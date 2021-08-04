تراند اليوم : تردد قناة بي ان سبورت 1 HD تردد قنوات بي ان سبورت الرياضية علي نايل سات وعربسات وسهيل سات

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وقناة بي ان سبورت مِن أهمّ القَنوات الرّياضية التِي تَشهد إقبالاََ بنسبةِِ كبيرة جداََ مِن قبل المُشاهد العربي والأجنبي، ويبحَث الجمِيع عَلي تردّد قناة بي ان سبورت، حَيث أطلقت قناة بي ان سبورت باقةََ مُميزة من القنوات الرياضيّة التي تَخدم كافة المشاهدين وتبثّ جَميع الرياضات في العَالم مثل رياضة كرة القدم وكرة السلة وجميع الالعاب الاخري، كما وتعد قناة بي ان سبورت النّاقل الحصري للدوري الاسباني والدوري الانجليزي والايطالي والالماني ودوري أبطَال اوروبا وجَميع البُطولات المحليّة والقارّية والدولية، لتصبِح أشهَر قَنوات الرّياضة في العالم علي مَدار النايل سات وعربسات وهوت بيرد، ومن اجل الوصول إلي جَميع المشاهدين بكافة الاجناس أطلقب ادارة بي ان سبورت قنوات تبث باللغة الانجليزية والعَديد مِنَ اللغات الاجنبية، فِي هذه مجلتية نطرح لَكم تردد قناة بي ان سبورت نايل سات وتردد جميع قنوات بي ان سبورت علي قمر النايل سات والاقمار الصناعية الأخري .

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة

قناة بي ان سبورت المفتوحة هِي إحدي قَنوات بي ان سبورت التي تهتمّ بِنقل الأخبَار الرياضيّة مثل أخبار الدوريات المحلية وأهداف المباريات ومَواعيد انطلاق المباريات وكل ما يتعلق بأخبَار الرّياضة العربية والعالمية بالإضافةِ إلي العديد من البرامج الرياضية في مجالات الرياضة المُختلفة والتي تَستضِيف مِن خلالها نُخبة مِن نُجوم كرة القدم علي المستوي العربي وأيضاََ علي المستوي الاجنَبي إضافةََ إلي نُجوم الرّياضات الاخري،هُنا نذكر لكم تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة .

التردد : 12284

عمودي 27500

علي النايل سات

تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية

وهي القَناة الرياضية المُتخصّصة فِي نَقل نشرة أخبَار الرّياضة علي رأسِ كلّ ساعة والتي تَشمل كافّة أخبَار الدوريات المَحلية العربية والاوروبية الاجنبية واهداف المباريات في كل جَولة والعديد من أخبار نجوم كرة القدم وإصابات الملاعب وترتيب الفرق، بالاضافة إلي العَديد من البرامج الرياضية مثل برنامج الميركاتو الذي يضع المشاهد وعشّاق الساحرة المُستديرة علي كافة تَفاصِيل انتِقال الّلاعبين في الميركاتو الصيفي او الشتوي، هُنا نقدّم لكم تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية .

التردد: 12284 عمودي 27500

bein sports news sd

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تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية علي الهوتبيرد

قناة بي ان سبورت الاخبارية عَلي القمر الصناعي هوتبيرد وهِي التِي تبثّ نَشرة الأخبار الرّياضية باللغة الاجنبية علي مَدارِ الساعة بالإضافةِ إلي أهدَاف مباريات كرة القدم للدّوريات الاوروبية والاجنبية المُختلفة وترتيب مباريات الجدول العام للدوريات الاوروبية والعديد من البرامج الرياضية كالبرامج التي تنقل اخبار انتقالات اللاعبين واصابات الملاعب الاقتصادية التي تَختصّ ببيع وشراء الأندِية من قبل رِجال الاعمال ووكالات ضمان الاندية مع الشّركات الرياضية التِي تَخوض في مجال الرّعاية وهي فقط تبث باللغة الاجنبية، وهنا نُقدم لكم تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية علي الهوتبيرد .

11096

H

29900

3/4

تردد قناة بي ان سبورت 1

تردد قناة بي ان سبورت واحد وهي القَناة المُختصّة بِنقل المُباريات المَحليّة والقَاريّة بِدون تَشفِير مجاناََ عَلي الهواء مُباشرة مثل مباريات الدوري القطري وبعض من مباريات الدوريات العربية ودوري كرة السلة الامريكية وكرة السلة العربية كما وتقوم ببث ملخصات كاملة لاهداف مباريات الدوري الاسباني والدوري الالماني والدوري الانجليزي بعد انتهاء كل جولة وتصنيف الفرق في جدول الترتيب الخاص بكل دوري، نقدم لكم في الاسفل تردد قناة بي ان سبورت 1 .

تردد قناة بي ان سبورت ( 1 ) افقي 27500 – 12264 Nilesat عمودي 27500 – 11547 Es’hailSat.

تردد قناة بي ان سبورت 1 HD

قنوات بي ان سبورت الرياضية بمُختَلف لُغاتها هِي النّاقل الحصري لاقوي البطولات المحلية العربية والاوروبية بالإضَافة إلي مُباريات المُنافسات القاريّة مثل دوري ابطال افريقيا ودوري ابطال اسيا والدوري الاسباني والدوري الانجليزي والدوري الالماني والفرنسي وغيرها من الدوريات المحليّة العَربيّة والاوروبية، إضافةََ إلي البُطولات القَاريّة الاوروبيّة والامريكيّة مِثل دوري أبطَال اوروبا ودوري كوبا امريكا في امريكا الجنويبة والمباريات الدولية مثل كاس العالم وكأس أمم أورُوبا، قناة بي انس بورت اتش دي واحد ضمن القنوات التي تبث مُباريات هذه البطولات ضمن برنامج قنوات بي انس سبورت .

نايل سات 11084 (h) 5/6

عرب سات 12379 (h) 5/6

سهيل سات 11547 (v) 5/6

نايل سات 12245 (v) 3/4

نايل سات 12264 (h) 2/3

تردد قناة بي ان سبورت HD 2

قناة بي ان سبورت HD 2 تأتِي ضِمن باقة قنوات بي ان سبورت الرياضِية والتي يتمّ تَوزيع المُباريات عَليها في حَال تواجد أكثر مِن مُباراة فِي أكثَر مِن دَوري فِي نَفس الوقت وهِي لا تلتِزِم بِنقل مُباريات دوري معين أو بطولة معينة حيث ان قنوات بي انس بورت بمختلف لغاتها تهتم هي الناقل الحصري لاقوي البطولات المحلية العربية والاوروبية بالاضافة الي مباريات المنافسات القارية مثل دوري ابطال افريقيا ودوري ابطال اسيا والدوري الاسباني والدوري الانجليزي والدوري الالماني والفرنسي وغيرها من الدوريات المحلية العربية والاوروبية، تردد قناة بي ان سبورت HD 2 .

التردد: 12284 عمودي 27500

تردد قناة بي ان سبورت 9

تردد قناة بي ان سبورت 9 وهي احدي القَنوات الرّياضية التِي تتبع لباقة قنوات بي ان سبورت الرياضية التي تختصّ في نقل مباريات كرة القدم في الدوريات المحلية العربية والدوريات الاجنبية والاوروبية عَلي مَدار الساعة وهي تعمل ضِمن برنامج معين تحدده ادارة بي ان سبورت الرياضية من خِلال تَوزيع نقل المباريات الخاصة بالدوريات المختلفة علي كل قناة وفي حال عدم وجود مباريات تقوم قناة بي ان سبورت 9 بنقل ملخص لاهداف مباريات الدوريات الاوروبية بشكلِِ متواصل بالاضافة الي اعادة بعض البرامج الرياضية .

اسم القناة على قائمة الريسيفر beIN Sports 9 HD

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12245

معدل الترميز 27500

الاتجاه 2/3

الاستقطاب عمودي/V

تردد قناة بي ان سبورت علي عربسات

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية علي القمر الصناعي عربسات، حيث تتميّز بَاقة قنوات بي ان سبورت بانشارها عَلي جميع الاقمار الصناعية عربسات ونايل سات وهوتبيرد, حيث تختلف مميزات البثّ من مدار الي مدار فهناك كثير من الاقمار اللاقطة في العالم التي تعمل علي عدسات ومَدارات مختلفة، حيث حرصت قناة بي ان سبورت الرياضية علي ان تصل خدمة البث الي مُختلف دول العالم، هنا نطرح لكم تردد قناة بي ان سبورت عربسات .

تردد عربسات 12379 H أما البث بتقنية HD على التردد 12245

تردد قناة بي ان سبورت سهيل سات

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية عَلي مدار سهيل سات، حيثُ تَختلِف الاقمَار الصناعية ومداراتها فِي كُلّ دولة عن الأخرى حسب الاشارة اللاقطة والخصائص التكنولوجية التي يختص بها مسؤولى كلّ دولة في العالم, لذلك تحرص قناة بي ان سبورت الرياضية علي ان تبث مباريات الدّوريات والبطولات المختلفة علي كافة المدارات الصناعية من اجل ان تصل خدمة البثّ إلي مختلف دول العالم، تردد قناة بي ان سبورت الرياضية علي القمر سهيل سات .

تردد سهيل سات 11623 V

تردد قنوات بي ان سبورت الرياضية علي نايل سات وعربسات وسهيل سات

قناة بي ان سبورت الرياضية من أكثَر القنوات التِي تَشهد نِسبة مُشاهدة عالية واقبال كبير من قبل المُشاهد العربي والاجنبي وعشاق ومُحبي الساحرة المستديرة وجماهير الالعاب الرّياضية المختلفة فِي جميع انحاء العالم، وتشمل بي ان سبورت الرياضية باقة من قنوات البث المباشر والتي تختص بنقل مباريات الدوريات المختلفة العربية والاوروبية كل حسب اختصاصها وحسب البرنامج المعد من ادارة قنوات بي ان سبورت الرياضية, لذلك نطرح تردد قناة بي ان سبورت علي نايل سات من 1 الي 15 .

قناة بي إن سبورت HD المفتوحة على سهيل سات موجودة على التردد 11084 عمودي 27500

ملاحظة: قنوات sd لم تَعُد تَعمل مَاعدا قناة بي إن سبورت الإخبارية

ترددات قنوات بي ان سبورت العالية الدّقة HD على جميع الأقمار:

تردد قنوات beinsport العالية الدقة عَلى النايل سات:

التردد: 12264 أفقي 27500

القنوات: beIN Sports 1HD , beIN Sports 2HD , beIN Sports 3HD , beIN Sports 4HD

التردد: 12475 عمودي 27500

القنوات: beIN Sports 5HD , beIN Sports 6HD , beIN Sports 7HD , beIN Sports 8HD

الرتدد: 12245 عمودي 27500

القنوات: beIN Sports 9HD, beIN Sports 10HD, beIN Sports 16HD, beIN Sports, beIN Sports NEWS HD

التردد: 10853 أفقي 27500

القنوات: beIN Sports 11 HD EN , beIN Sports 12 HD EN , beIN Sports 13 HD FR , beIN Sports 14 HD FR

التردد: 12284 عمودي 27500

القنوات: bein sports 15 HD, NBA, Fox sports, bein sports news HD

تردد قنوات beinsport العالية الدقة على القمر القطري سهيل سات 1:

التردد: 11547 عمودي 27500

القنوات: beIN Sports 1HD , beIN Sports 2HD , beIN Sports 3HD , beIN Sports 4HD

التردد: 11585 عمودي 27500

القنوات: beIN Sports 5HD , beIN Sports 6HD , beIN Sports 7HD , beIN Sports 8HD

الرتدد: 11623 عمودي 27500

القنوات: beIN Sports 9HD , beIN Sports 10HD , beIN Sports 16HD, beIN Sports, beIN Sports NEWS

التردد: 11642 أفقي 27500

القنوات: beIN Sports 11 HD EN , beIN Sports 12 HD EN , beIN Sports 13 HD FR , beIN Sports 14 HD FR

التردد: 11566 أفقي 27500

القنوات: bein sports 15 HD, NBA, Fox sports, bein sports news HD