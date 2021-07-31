تراند اليوم : تونس تمنع عرض فيلم "ووندر وومان" بسبب مجندة اسرائيلية

تونس - الخليج 365

قضت محكمة تونسية أمس الأربعاء بمنع عرض فيلم "ووندر وومان" الامريكي اثر قضية رفعها حزب الشعب التونسي لمنع عرضه

وكان حزب حركة الشعب (قومي عربي)، تقدم أمس الثلاثاء بقضية استعجالية لمنع عرض الفيلم الذي تشارك فيه الممثلة الإسرائيلية جال جادوت المعادية للفلسطينيين.

يذكر أن الفيلم كان مقررا عرضه اليوم في صالة الكوليزي وسط العاصمة بحضور جادوت.

وبعث حزب "حركة الشعب"، ذو الميول القومية العربية، برسالة أمس الثلاثاء إلى وزير الثقافة محمد زين العابدين اليوم يطالبه فيها بالوقف الفوري لعرض الفيلم الذي حقق ايرادات عالية منذ بدء عرضه يوم 2 حزيران/يونيو في الولايات المتحدة.

وأوضح الحزب أن جادوت "عملت خلال السنوات الأخيرة مجندة في جيش الاحتلال الصهيوني وشاركت في العدوان الأخير على قطاع غزة المحاصر، بل وبالغت في الدفاع عن الجرائم المرتكبة خلال هذا العدوان والترويج لها".

وقال الحزب إن عرض الفيلم "ممارسة تطبيعيه غير مبررة"