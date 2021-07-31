تراند اليوم : عزل قرية مصرية بالكامل بسبب تفشي كورونا

أعلنت وسائل إعلام مصرية وضع قرية كاملة تحت الحجر الصحي بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا بها.

وصرح مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، الاثنين، أنه تم عزل قرية الهياتم التابعة لمدينة المحلة بالكامل بعد ظهور 8 إصابات جديدة داخل القرية، كما تم إلزام كافة المواطنين بالعزل المنزلي.

وذكر أنه تم نشر فرق تطهير وقائي لكافة شوارع القرية بالكامل، لتطهير شوارعها والمنازل.

وأضاف أن المحافظة سجلت 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا"، منها 4 حالات بقرية الهياتم، مخالطة للحالة الرابعة، والذي يعمل بأحد المطاعم الشهيرة بالمحلة الكبرى، ومقيم بالقرية، ليرتفع عدد الإصابات بالقرية لـ8 إصابات.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت، الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 196 حالة.

وكشفت الوزارة عن خروج 18 حالة، بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى الاثنين، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضحت أنه تم تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها، والإعلان عنها مسبقًا، مشيرة إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة.