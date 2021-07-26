تراند اليوم : كيف عثرت الشرطة على شبكة متسولين يديرها شخصان من أصحاب المكانة المرموقة؟

رام الله- الخليج 365:

عقب سلسلة من التحريات والمتابعات ومرتبة المتسولين في شوارع رام الله، والمراكز العامة، ومؤسسات الشؤون الاجتماعي، والجمعيات، تمكنت الشرطة في عملية خاصة مساء الأحد من ضبط شخصين اصحاب مراكز يقومون بتشغيل 9 أطفال متسولين وباعة متجولين، وذلك قرب الاشارات الضوئية في المفارق الحيوية في رام الله والبيرة، أثناء جمعه الأموال التي قام الأطفال بالتسول بها.

وقالت الشرطة- لصحيفة، الخليج 365، إنه وخلال عمل دوريات شرطة مدينتي رام الله والبيرة، تلقت العديد من شكاوى المواطنين وسائقي المركبات حول وجود مجموعة من المتسولين والباعة المتجولين يتسببون بازعاجهم في المفارق الحيوية في مدينتي رام الله والبيرة، وبدأت في أعمالها والتحري، ونجحت في ضبط 11 شخصاً من بينهم 7 أطفال قاصرين أعمارهم تتراوح ما بين 11-16عام وضبطت الشرطة بحوزتهم مبالغ مالية تفوق 3700 شيقل وعلب محارم ورقية.

وذكرت الشرطة أن المشتبه بهم من ذوي السوابق بالتسوّل وعمالة الاطفال ويتسببون بتعريض أنفسهم والاخرين الى مخاطر حوادث السير والدهس، كما انهم يتسببون باعاقة حركة السير وإزعاج السائقين وتشتيت انتباهم عن الاشارة االضوئية والمارة .

وأكد البيان بأن الشرطة أحالت 4 أشخاص إلى جهات الاختصاص و7 أطفال قاصرين تم احالتهم من خلال شرطة حماية الاسرة والطفولة الى احد المراكز المختصة لمتابعة حالتهم حسب الأصول .

شبكة الخليل

كما تمكنت الشرطة منتصف الليلة الماضية من ضبط شبكة متسولين مكونة من رجلين وثلاثة سيدات في منطقة الحرس بمدينة الخليل .

وذكرت الشرطة أنه خلال عمل دوريات شرطة المباحث العامة أمام المساجد أثناء صلاتي العشاء والتراويح بغرض حفظ الأمن والنظام والهدوء تم الاشتباه بأحد المتسولين أثناء صعوده داخل مركبة, حيث قامت شرطة المباحث العامة بمتابعتها وإيقافها للتأكد من هوية هذا الشخص.

وأضافت الشرطة أنه ولدى إيقاف المركبة المشبوهة تبين وجود رجلين وثلاثة سيدات بداخلها، وبسماع اقوالهما، لبحث أسباب وجودهم معاً في هذا الوقت المتأخر من الليل, اعترفوا جميعا بأنهم مجموعة من المتسولين حضروا من خارج محافظة الخليل بقصد التسول مقابل أجر يتحصلون عليه بعد كل عملية تسول يقومون بها داخل شوارع المدينة، كما وقامت شرطة المباحث العامة أيضاً بضبط مبلغ من المال كان بحوزتهم جمعوه أثناء تسولهم أمام المساجد .

وجرى توقيف جميع المشتبه بهم لمدة 24 ساعة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول .