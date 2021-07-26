تراند اليوم : 5 أسباب تجعلك دائماً تشعر بالجوع!!

الخليج 365-نت

هل يلازمك شعور دائم بالجوع؟ هل تشعر أنك مهما تناولت من طعام لن تشعر بالشبع؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فربما عليك أن تعلم أن الأبحاث الجديدة كشفت أن الجوع إحساس معقد جدًا يتأثر بالعوامل البيولوجية والنفسية للشخص.

وفيما يلي خمسة أسباب مدعومة علميًا للشعور الدائم بالجوع أوردتها مجلة «التايم» الأميركية كالتالي:

1- تناول الكثير من الكربوهيدرات:

إذا كنت تتناول كوبًا من المواد المعسولة ورقائق الذرة في وجبة الإفطار، وشريحة من البيتزا أو ساندويتش خبز

بيض في وجبة الغداء، وبعض الرقائق كوجبة خفيفة، وأرز أبيض أو معكرونة في وجبة العشاء، وكعكة محشوة بالشوكولاته للتحلية، فإن المشكلة أنك تغذي نفسك باستمرار بكربوهيدرات مكررة ناقصة غذائيًا.

فبسبب افتقارها للألياف المشبعة، تحترق الكربوهيدرات البسيطة والمكررة بسرعة في الجسم، ويحفز انخفاض مستويات الجلوكوز هرمون الجوع، ما يجعل الشخص راغبًا في تناول المزيد من الكربوهيدرات.

2- العطش:

يؤدي العطش إلى تنشيط بعض الخلايا الخاصة بالجوع والعطش معًا في الدماغ، وحينها قد يُخطئ الشخص عند المزج بين الشعورين، ما يدفعه إلى تناول كميات أكبر من الطعام. لهذا، فإن شرب الماء قبل الأكل يمنع الجسم من استقبال المئات من السعرات الحرارية يوميًا.

3- تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون:

الجميع يعرفون أنهم يأكلون بأعينهم، لكن اتضح أن الأذن تلعب دورًا أيضاً في الشعور بالجوع. فقد أثبت اختبار أُجري على مجموعات من المشاركين أن الأشخاص الذين يستمعون لأصوات مختلفة أثناء الطعام يتناولون كميات أكبر من هؤلاء الذين يسمعون صوت الطعام الذي يأكلونه.

4- التوتر:

على الرغم من أن التوتر قد يغلق الشهية لفترة وجيزة، لأنه يحفز هرمون الأدرينالين الذي يدفع لما تسمى ب«استجابة القتال أو الهروب» ويعلق الشعور بالجوع، فإن التوتر إذا استمر، تطلق الغدة الكظرية هرمونًا مختلفًا يسمى الكورتيزول الذي لا يحفز فقط هرمون الجوع، لكنه أيضاً يسحب الدهون من مجرى الدم لتخزينها في الخلايا الدهنية.

5- قلة النوم:

تسبب قلة النوم اختلالًا في توازن الجسم، وتحفز الشهية لتناول مزيد من الطعام، كما تتسبب في حرق سعرات حرارية أقل، وزيادة مستويات هرمون الكورتيزول الذي يخزن الدهون.