تراند اليوم : رامز تحت الصفر الحلقة السادسة 6 ... برنامج رامز تحت الثلج الحلقة 6 مشاهدة الحلقة السادسة 6 برنامج رامز تحت الصفر HD

مشاهدة الحلقة السادسة 6 برنامج رامز تحت الصفر HD برنامج المقالب رامز تحت الصفر الحلقة 6 مع ياسمين صبرى تحميل برنامج الرامز تحت الصفر الحلقة 6 بجودة عالية HD مباشر اونلاين برنامج رامز تحت التلج في روسيامن برنامج رامز تحت الصفر يوتيوب، تم تصوير البرنامج هذا العام في روسيا حيث استغل رامز الفنانين بوهمهم أنهم ذاهبون إلى حضور برنامج أو مقابلة عن كأس العالم المقام في روسيا، ومن المعروف أن طقس روسيا يتميز بوجود درجة عالية من الثلوج والبرد القارس مما جعل رامز يأخذ الفكرة عن طريق استغلال هذا الطقس ووجود الثلج.

يظهر لاعب منتخب مصر السابق مجدي عبد الغني مساعدا لرامز حيث يستقبل اللاعبين أو الفنانين لعمل حوار معهم في برنامج وهمي يسمى “مصر في المونديال”، وبعد الانتهاء من عمل اللقاء مع الضحية يبدأ بركوب سيارة تزحلق على الجليد وإذا تتعطل فجأة ويظهر نمر يقوم بالهجوم على أحد الأشخاص والذي يبث الرعب في قلب الضحية ثم يتم التزحلق على الجليد مرة أخرى ويظهر دب قطبي يقوم بالهجوم على أحد الأشخاص ويخرج منه الدماء ليزيد الرعب في قلب الضحية، ثم بعد كل هذه الأجواء المرعبة يكشف رامز نفسه.

كالعادة يعودنا رامز جلال على اختيار مجموعة من الفنانين والمشاهير ولاعبي كرة القدم كل عام بعدما استضاف شارو خان وكهربا والحضري في برنامجه السابق “رامز تحت الأرض” في رمضان 2017.

برنامج رامز تحت الصفر الحلقة الرابعة شاهد نت، وأتى أيضًا رامز بمجموعة من الرياضيين ولاعبي كرة القدم وهم: حسام البدري – شيكابالا – تريزيجيه – عبدالله السعيد – رضا عبد العال – عبد الناصر زيدان – وليد أزارو – سعد سمير.

مشاهدة الحلقة الرابعة من برنامج رامز تحت الصفر، ومن أبرز الفنانين الذين وقعوا كضحية لرامز: غادة عبدالرازق – شيرين – رانيا فريد شوقي – كمال أبو رية – هنا الزاهد – ياسمين صبري – سامح حسين وغيرهم من الفنانين والفنانات.

الحلقات من هنا