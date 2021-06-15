تراند اليوم : تسريب امتحان الفرنساوي ( امتحان الفرنساوي اولي ثانوي 2019 ) تسريب امتحان الفرنساوي اولي ثانوي 2019 الترم الثاني

تسريب امتحان الفرنساوي PDF امتحان الفرنساوي اولي ثانوي 2019 تسريب امتحان الفرنساوي اولي ثانوي 2019 الترم الثاني وقامت صفحة شاومينج على الفيس بوك بتسريب صورة لامتحان اللغة الثانية ( الفرنسي ) للثانوية العامة بعد بدأ الامتحان بدقائق حيث قامت هذة الصفحة بنشر جميع الامتحانات السابقة للثانوية العامة و الثانوية الازهرية بالاجابة.

و قد قامت الصفحة بنشر اجابات للاسئلة التى تم نشرها على الصفحة لكوسيلة للغش يقوم بها الطلاب اثناء اداء الامتحان.

و يأتي هذا بالرغم من كل المجهودات التى تقوم بها الحكومة لوقف حالات الغش الا ان بعض الطلاب يقومون بتسريب الامتحان واجابته .

رابط موقع شاومينج لتسريب الامتحانات الثانوية

يعد موقع شاومينج من المواقع التي تقوم بطرح نماذج حلول للامتحانات الموثوقة وتقوم ايضا بتسريب الامتحانات الخاصة بالمراحل التعليمية المتنوعة في الجمهورية المصرية، وهذا الموقع لا يعلم احد من يقف خلفه، وكيف يستطيع الحصول على اوراق الامتحانات الرسمية ويقوم بوضعها على الموقع الخاص به، وقد استطاع هذا الموقع الشهرة في الخمس اعوام الماضية حيث قام بتسريب العديد من الامتحانات الخاصة بمديريات التربية والتعليم ونشرها، ومن بين هذه الامتحانات امتحان العلوم الذي تم تغييره في اخر لحظة بعد تسريبه وانتشاره بشكل كبير بين الطلاب .

هذا ويتابع صفحة شاومينج على موقع التواصل الاجتماعي اكثر من ‏168160‏ مستخدم من الجمهورية المصرية واغلبهم من فئة الطلاب .

تسريب امتحان الفرنساوي PDF امتحان الفرنساوي اولي ثانوي 2019 تسريب امتحان الفرنساوي اولي ثانوي 2019 الترم الثاني

توعدت إحدي صفحات الغش علي مواقع التواصل الأجتماعي بنشر تسريبات عبارة عن صور امتحان الفرنساوي الصف الأول الثانوي 2019 ، وذلك قبل بدء الأمتحانات بدقائق قليلة ،حيث أكدت صفحة تسمي "بالغش اتجمعنا" أنها سوف تقوم بنشر الأمتحان من بداية اللجان صباح يوم الثلاثاء

نماذج من الترم الأول للتدريب





النسخة التي أدعت الصفحات أنه تم تسريبها