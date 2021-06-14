تراند اليوم : تنسيق معهد فنى صحى 2018 .. نتيجة تنسيق المعهد الفني الصحي بمصر 2018

تنسيق معهد فنى صحى 2018 ، لجميع المنتسبين الجدد في الجامعات المصرية نتيجة تنسيق معهد فني الصحي 2018 ، والمعهد الفني الصحي ، هو معهد حكومي فوق متوسط يمنح شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصحية، ويقبل الحاصلين على الثانوية العامة الحديثة بشعبتي العلمي علوم ورياضة، بجانب الدبلوم الفني الصناعي شعبة كهرباء وإلكترونيات، والدبلوم الفني التجاري شعبة عامة.

وطلاب وطالبات الثانوية التجارية "الشعبة العامة، والإدارة، والتسويق وسوق المال، وطلاب الثانوية الصناعية شعبة الكهرباء فقط، يتاح لهم التقديم للقبول بأحد المعاهد الأتية، وهي الفني الصحي بإمبابة، والفني الصحي بالمنصورة، والفني الصحي ببني سويف، والفني الصحي بالزقازيق، والفني الصحي بالإسكندرية، والفني الصحي ببنها، بجانب الفني الصحي بأسيوط، والفني الصحي ببورسعيد، والفني الصحي بسوهاج، والفني الصحي بالإسماعيلية".

المعاهد الفنية الصحية في مصر

يتواجد في مصر 12 معهد فني صحي؛ وهم المعهد الفني الصحي بطنطا، والمعهد الفني الصحي بالإسكندرية، والمعهد الفني الصحي بالزقازيق، والمعهد الفني الصحي بأسوان، والمعهد الفني الصحي إمبابة، والمعهد الفني الصحي ببنها.

بجانب المعهد الفني الصحي ببني سويف، والمعهد الفني الصحي بأسيوط، والمعهد الفني الصحي ببورسعيد، والمعهد الفني الصحي بسوهاج، والمعهد الفني الصحي بالإسماعيلية، والمعهد الفني الصحي بالمنصورة، ويضاف إليهم المعهد الصحي للقوات المسلحة.

تنسيق معهد فنى صحى 2018

معهد فنى صحى طنطا:379.5

معهد فنى صحى المنصورة:378.0

معهد فنى صحى اسكندرية:372.5

معهد فنى صحى بنها :370.0

معهد فنى صحى الزقازيق :370.0

معهد فنى صحى بنى سويف:363.5

معهد فنى صحى سوهاج:356:0

معهد فنى صحى اسيوط:352.0

معهد فنى صحى بورسعيد:352.0

معهد فنى صحى اسوان:349.0

معهد فنى صحى امبابة:306.5

أقسام المعاهد الفنية الصحية

أقسام المعاهد الفنية الصحية؛ هم فني معامل صحية، وفني أشعة، وفني تمريض، وفني صناعة الأسنان، وفني الطوارئ والحالات الحرجة، وفني الأورام والجراحات.

وفني التسجيل الطبي الإحصاء، بجانب شعبة فني صيانة الأجهزة الطبية، وفني الرعاية الطبية العاجلة، وفني التمريض النفسي والصحة النفسية، وفني المعاونيين الصحيين، وفني التوليد وصحة المجتمع.

شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية

من شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية أن يكون الطالب حاصلًا على المجموع الذي أقره مكتب التنسيق، وألا يزيد سن الطالب في بداية الدراسة على 22 عام، بجانب أن يجتاز الطالب الكشف الطبي الذي يقرره المعهد، وأن يكون الطالب متفرغًا للدراسة بالمعهد.

نظام الدراسة بالمعهد

تبلغ مدة الدراسة بالمعهد عامان، والسنة الثانية سنة الامتياز، وهي تقتصر على العمل والتدريب تأهيلًا لسوق العمل، أو إذا اراد الطالب الإلتحاق بكلية التمريض أو الكليات الطبية الأخرى إن استوفى شروطها، مع العلم أن الدراسة باللغة الإنجليزية بمعظم المواد الدراسية بالمعهد، ولا يوجد به نظام الساعات المعتمدة.

المعهد الفني الصحي للقوات المسلحة

من شروط الالتحاق بالمعهد الفني للقوات المسلحة؛ ألا يزيد سن المتقدم في 1 نوفمبر 2017 عن 21 عام سوا كان ثانوية عامة، أو ثانوية أزهرية، وثانوية صناعية سوا خمس أو ثلاث سنوات.

بجانب أن يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة الرياضيات، والعلوم، والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية "القسم العلمي"، والحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظام "خمس وثلاث" سنوات من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم أو التعليم المزدوج التابع لوزارة الإنتاج الحربي فقط أو معهد الدنبسكو بشرط أن تكون التخصصات هي الميكانيكا والكهرباء فقط.

ومن شروط الالتحاق أيضًا الطلاب الحاصلين على شهادات أعلى من الشهادات المذكورة في المجالات الآتية وهي المجال الهندسي، والتكنولوجي، وسيراعى شرط السن للحاصلين على هذه الشهادات أثناء التقديم حيث سيسمح بعامين إضافيين للطلاب المقيدين في دراسات أعلى من "23 سنة".

بجانب أن تكون النسبة المئوية لمجموع للحاصلين على الثانوية العامة 65% فأكثر والثانوية الصناعية 75% فأكثر.

مدة الدراسة والمؤهل الدراسي

تبلغ مدة الدراسة بالمعهد عامين دراسيين بخلاف فترة الإعداد والتأهيل العلمي والعسـكري بالمعهد الفني، ويمنح الخريج شهادة الدبلوم الفني التخصصي ويُعيـن برتبة الملازم.

ويمكن للخريج ان يستكمل دراسته العسكرية في الحـصول علــى ماجستير العلوم العسكرية والزمالة ودرجة الدكتوراه.

فرص العمل

يتخرج الطالب من المعهد كمختص بإحدى الشعب الطبية التي درسها بالمعهد، ويمكنه هذا التخصص من العمل بجميع المستشفيات الحكومية والخاصة، كما يمكنه من الاستمرار بالدراسة والالتحاق بكلية التمريض، وبعدها تحضير الماجستير والدكتوراه أو الزمالة بإحدى الجامعات.

كما يحق للخريج الحصول على عمل بالحكومة في وزارة الصحة أو ما يعادلها عن طريق "التكليف"، ويمكن للخريج أن يكمل دراسته في المعهد لمدة عامين أخرين ليصبح حاصل على بكالوريوس بدل الدبلوم، ويصبح "تقني" بدل "فني" وتلك التكملة تكون في المعهد نفسه وليست في كلية.