تراند اليوم : نتائج الصف التاسع : نتائج الصف التاسع 2018 اليمن : كشف نتائج الصف التاسع اليمن نتائج الصف التاسع الثانوي 2018 رابط موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية

نتائج الصف التاسع ، نشرت نتائج الصف التاسع 2018 في اليمن نتائج الصف التاسع اليمن ،وكشفت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن الموعد الرسمي لاعلان نتائج التاسع الثانوية في اليمن للعام 2018، حيث أكدت الوزارة أن عمليات التصحيح لاختبارات التاسع 2018 في جميع المحافظات اليمنية بدأت فور انتهاء اختبارات التاسع، لكي تتمكن الوزارة من اعلان جميع النتائج رسميا في أول شهر يونيو من العام 2018 وقبيل انتهاء شهر رمضان المبارك عبر موقعها عبر الانترنت.

الوزارة اوضحت ان النتائج هذا العام كانت جيدة، حيث أظهر تقدم كبير وملحوظ في درجات الطلاب ، في عدد من المحافظات العراقية، كما وطمئنت الوزارة جميع الطلاب بأن لجان التصحيح كانت مراعية للطالب، منوهاً أن جميع النتائج ستظهر رسميا عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية وعدد من المواقع الاخرى فور الانتهاء من عملية التصحيح لجميع الاوراق وبعد رصدها عبر الكنترول، وأن الوزارة ستتيح الاستعلام من خدمات الهاتف الثابت على رقم 161 أو عبر الرسائل النصية على نفس الرقم للشبكة يمن موبايل .

قال السيد الدكتور محمد السقاف وكيل وزارة التربية والتعليم اليمنية أن الوزارة تستعد الآن لإعلان نتائج التاسع في اليمن 2018 الدور الأول للقسم العلمي والأدبي حيث اقتربت اللجان المختصة في عمليات الفحص والتدقيق ورصد درجات الطلبة والطالبات من الانتهاء من عملها، مشيراً أن نتائج الصف التاسع 2018 اليمن سيتم الكشف عنها خلال الأسبوع المقبل.

فيما أكد السقاف وكيل الوزارة أن الوزارة ستعقد مؤتمراً صحفياً بمقر ديوان وزارة التربية والتعليم اليمنية من أجل الإعلان عن نتائج تاسع اليمن 2018 وسيتم رفعها عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية والمرفق الرابط الخاص بها ادناه.

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