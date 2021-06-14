تراند اليوم : لماذا سُميت الأيام البيض بهذا الاسم !

إن آدم لما عصى ربه تعالى ناداه مناد من لدن العرش : يا آدم اخرج من جواري فإنه لا يجاورني أحد عصاني .

فبكى وبكت الملائكة فبعث الله عز وجل إليه جبريل فأهبطه إلى الأرض مسوداً فلما رأته الملائكة ضجت وبكت وانتحبت.

وقالت : يا رب خلقا خلقته ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك بذنب واحد حولت بياضه سوادا. فنادى مناد من السماء : أن صم لربك اليوم .

فصام فوافق يوم الثالث عشر من الشهر فذهب ثلث السواد.

ثم نودي يوم الرابع عشر: أن صم لربك اليوم، فصام فذهب ثلثا السواد، ثم نودي يوم الخامس عشر بالصيام فصام فأصبح وقد ذهب السواد كله فسميت أيام البيض للذي رد الله عز وجل فيه على آدم من بياضه .

ثم نادى مناد من السماء : يا آدم هذه الثلاثة أيام جعلتها لك ولولدك من صامها في كل شهر فكأنما صام الدهر.

لياليها بيضاء من شدة ضوء القمر عند اكتماله، ولأنها أشبهت بالنهار لشدة ضوئها واكتماله، وانسحب الاسم إلى اليوم لأن اليوم يشمل بياض النهار وسواد الليل حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ. رواه النسائى وقال الألبانى حديث حسن.