تراند اليوم : نجمة رأفت الهجان إيمان الطوخي لماذا رفضت الزواج من أحمد زكي

القاهرة /الخليج 365

الكثير لا يدركون أن النجمة المصرية المعتزلة إيمان الطوخي في حياتها، وأنها رفضت عروض زواج من نجوم بارزين.

كماوأعلنت الممثلة القديرة اعتزالها المجال الفني بعد آخر عمل لها عام 1997 بعد 15 عامًا من العمل فيه رغم حزنها، معللة الأمر بأن "الدخلاء على مهنة الفن أساءوا إلى الفنانين الحقيقيين، ما أدى إلى ابتعاد عدد كبير من الفنانات عن الوسط".

وهي ابنة الإذاعي الكبير محمد الطوخي، وتخرجت في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون بجامعة القاهرة عام 1980.

وقدمت عددًا من الأعمال الدرامية والسينمائية الناجحة، أبرزها مسلسل "بوابة الحلوانى" ثم "ألف ليلة وليلة" ثم "رحلة فطوطة السحرية" ومسلسل الأطفال الشهير "كوكي كاك"، إلى جانب أفلام "دماء على الأسفلت"، و"الحكم آخر الجلسة".

وغنت العديد من الأغنيات الناجحة مثل "البنيّة"، و"أنا وأنت والقمر"، كما قامت بعمل ألبوم مميز في أوائل التسعينيات مع الملحن محمد ضياء وهو ألبومها الذي احتوى على أشهر أغنياتها "النظرة الأولى".

وذكرت تقارير صحافية قديمة أن الفنان الراحل أحمد ذكي حاول إقناعها بفكرة الزواج لمدة عام ونص، لكنه قوبل بالرفض.