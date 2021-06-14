تراند اليوم : تقنية جديدة تنبت من رماد الأموات أشجار لتبقي ذكراهم حية بيننا

برلين /الخليج 365

طورت شركة "بايوس أورن" طريقة من شأنها "حرفيا" أن تبقي ذكرى أحبائنا حية بما تعنيه الكلمة بعد مماتهم، عبر قارورة خاصة سوف تنبت شجرة عندما يوضع بداخلها حاضن متطابق.

كما وتبلغ تكلفة الرماد الحيوي القابل للتحلل "بايوس أورن" وجرة رماد الموتى البيضاء، وهي الحاضن، ستمئة دولار، ويمكن للعملاء تحديد نوع الشجرة التي يريدون زراعتها.

ويعتني الحاضن بالشتلة بفضل حساس يعمل "بالواي فاي"، ولا يحتاج إلا إعادة ملء صهريج مياه من وقت لآخر.

وبحسب فريق الشركة التي أسست المنتج عبر حملة ناجحة على موقع "كيك ستارتر" للتمويل، فإن الفكرة وراء القارورة هي تغيير الطريقة التي يستقبل بها الأشخاص الموت، وكذلك تقديم بديل ميسور التكلفة وصديق للبيئة للمقابر.

وبمجرد أن تصير الشجرة كبيرة بما يكفي يمكن زرعها في الخارج؛ مما يسمح لذكرى الموتى أن تستمر فترة طويلة بعد موتهم.

