تراند اليوم : بعد إنتقالها لقبيلة الكاي .. ماريا تتزوج من هذا المحارب ؟

متابعات/الخليج 365/

في الحلقة القادمة من قيامة ارطغرل أرطغرل ينقذ ماريا ويأخذها معه إلى معقل قبيلته.

التوقعات تشير إلى أربعة أشخاص وهم أتسز وأرتوك وعبد الرحمن، وغو نكوت لكن الترجيحات تشير إلى ارتوك.

معلومات عنها ؟

إسمها الحقيقي سيرا توكديمير sera tokdemir ؟

ولدت سارة توكديمير في مدينة مرسين التركية بتاريخ 11/4/1981 . ابوها يعمل كمربي لخيول السباقات . كبرت منذ صغرها مع الخيول وتملك 3 خيول .

دراستها :

درست في جامعة بيلكينت معهد سياحة وفنادق . شاركت في العديد من المسرحيات وهي طالبة في مسرح المدرسة . بدائت حياتها الفنية من خلال اخذها لدروس في المسرح في مركز الذروة للفنون Zirve Sanat Merkezi .سنة 2009 تلقت دروس في التمثيل ولغة الجسد و الدوبلاج و الاعلانات السينيمائية و التلفزيونية من مدرسة بالتو للافلام والاعمال الفنية .

الحالة الاجتماعية :

تزروجت بعد انهائها الجامعة مباشرة ولديها طفل اسمه بوران لكنها تطلقت من زوجها بعد ذلك .

اعمالها الفنية :

بدايتها مع المسلسلات التلفزيونية كانت سنة 2009 من خلال مسلسل اطفال اسطنبول "İstanbul Çocukları" . سنة 2014 شاركت ببطولة مسلسل السحلية Kertenkele رفقة كل من تيمور اجار و اردينتش جولينير و شامسي اينكايا و سنان تشالشكان اوغلو و ايدا اوزيركان و اوموت اوغوز . استمرت باعمالها التلفزيونية من خلال مسلسل ابن امه Anasının Oğlu الذي تم عرض حلقاته الاولى على قناة شو التركية قبل ان يتم بث باقي حلقاته على قناة Kanal D التركية رفقة كوكبة من الممثلين الاتراك امثال سيرميان ميدايات و انور بولدو وميليسا سوزان وكوكسال اينغور و دورول بازان و اردال توسون .

الاعلانات الدعائية التي مثلتها :

بيسكولاتا , مياه داملا , فودافون , فيات بونتو , بيودار , بيوكسيجين Biscolata, Damla Su, Vodafone, Fiat Punto, Bioder, Bioxcin.

كما شاركت بعدد من كليبات الاغاني مثل كليب اغنية زهور الليمون للمغني مصطفى جيجلي و فيديو كليب اغنية كنت احبك لياشار و يلديز اوسمونوفا .