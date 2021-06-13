تراند اليوم : طريقة جديدة للتنبؤ بالموت المبكر... تعرف عليها

كاليفورنيا/ الخليج 365

توصل عدد من العلماء من جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية إلى أن سرعة مشي الشخص تساعد في التنبؤ بخطر الموت المبكر.

ووفق ما نقله موقع MedicalXpress عن الباحثين فأنه كلما كان الشخص يمشي سريعا كلما كانت صحته أفضل، وباعتقاد الخبراء، يمكن من خلال هذا المؤشر الحكم على مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات في الجهاز العصبي.

وعلاوة على هذا يمكن أن يعتقد جراحو القلب، بإمكانية استخدام هذا المؤشر لاكتشاف المرضى الذين قد يعانون من مضاعفات على خلفية خضوعهم لعملية جراحية في القلب.

ويشير الخبراء إلى أن الخطوات السريعة لا تساعد على انخفاض خطر تطور الأمراض واحتمال الموت المبكر، بل فقط تسمح بتشخيص تقريبي لعمر الشخص البيولوجي. فإذا بدأ الشخص يسير بخطى بطيئة فإن هذا يشير إلى وجود مشكلات صحية خطيرة.

ويدرس العلماء حاليا كيفية تأثير التمارين البدنية في حالة مرضى سرطان الثدي من خلال تتبع سرعة خطواتهم.

المصدر: لينتا. رو