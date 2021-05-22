تراند اليوم : ارطغرل 107 : موقع النور أرطغرل 107 موقع النور الحلقة 107 قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 107 بجودات عالية

متابعات/الخليج 365/ ننقل لكم عبر موقع النور تفاصيل قصة الغازي ارطغرل التي يواصل مسلسل قيامة ارطغرل سردها في الموسم الرابع ،والتي تحكي عن صراعات والد مؤسس الخلافة العثمانية ارطغرل وصراعاته مع الروم والمغول والصليبين والخونة من أبناء جلدته، وفي أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 107 ينجح ارطغرل بإدخال القائد الصليبي اريس في الاسلام.

ويواصل موقع النور الناقل الحصري لمسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع وقناة trt التركية العربية عرض حلقات مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع مع الحلقة 107 وفي قيامة ارطغرل الحلقة 107 تنكشف خيانة الامير سعد الدين كوبيك أمام الجميع بعد إعتراف أريس بتعاون كوبيك مع الصليبين ،لكنه ينجو من الاعدام بعد تدخل زوجة السلطان علاء الدين بحجة أنها تريد التأكد من صحة الرواية، لكنها تريد كوبيك حياً لمساعدتها بوصول إبنها للعرش.

مسلسل قيامة أرطغرل هو مسلسل تاريخي تركي تقع أحداثه في القرن 13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه والد عثمان الأول (مؤسس الدولة العثمانية)، وقائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين التي ينتمي إليها. المسلسل به كثير من الوقائع التاريخية العامة الخاصة بتنقلات قبيلة قايي، ولكن أغلب أحداث المسلسل التفصيلية هي من الوقائع الدرامية غير التاريخية من وحي خيال وإبداع الكاتب والمنتج التركي محمد بوزداغ (بالتركية: Mehmet Bozdağ)، إلا أنها تخدم الخط العام للأحداث التاريخية من إقرار الحق والعدل والمرحمة.

تم تصوير المسلسل في قرية ريفا (بالتركية: Riva) على البحر الأسود، وهي قرية في منطقة بيكوز (بالتركية: Beykoz) باسطنبول، تركيا، وأقيمت في القرية مزرعة خاصة للخيول المستخدمة في تصوير المسلسل وعددها 25 جواداً يشرف عليها طبيب بيطري، كما توجد حيوانات أخري تحت الرعاية مثل الأغنام، والماعز، وطيور العندليب والحجل لأغراض التصوير. أما الموسم الثالث فتم تصوير حلقاته في منطقة نوشهر (بالتركية: Nevşehir) بإقليم كبادوكيا (بالتركية: Kapadokya) بتركيا.المسلسل من إخراج متين غوناي (بالتركية: Metin Günay) وموسيقى المقدمة من آلباي غوكتكين (بالتركية: Alpay Göktekin).تُعرض حلقات المسلسل منذ بدايته في كل يوم أربعاء في تمام الساعة 7:55 مساءً على قناة تي-ري-تي-1 (بالتركية: TRT1).

وموقع النور هو الموقع العربي الأول والوحيد الذي حصل على حقوق بث المسلسل التركي "قيامة أرطغرل"، الذي يحظى بمتابعة كبيرة في العالم العربي بموجب اتفاقية شراكة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT التي تنتجها.

نتابع عبر موقع النور سرد قيامة ارطغرل الجزء الرابع المسلسل التركي التاريخي الذي يروي قصة جد مؤسس الخلافة الثمانية أرطغرل مع الحلقة 107 الجديدة، قيامة ارطغرل الحلقة 107 بجودة عالية بدون تقطيع تابع لايف اون لاين مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 107 مسلسل ارطغرل 107 سنتعرف من خلال هذه المقالة على مواعيد مشاهدة مسلسل ارطغرل الحلقة 107 من مجموع حلقات مسلسل ارطغرل 107 المسلسل، والسابعة من الجزء الرابع، ويعد هذ المسلسل الأكثر بحثاً عن حلقاته عبر جوجل واليوتيوب خلال الشهرين الأخيرين مترجما وغير مدبلج، ارطغرل هو مسلسل تركي تدور قصته في القرن الثالث عشر عن الرجل الذي هو والد عثمان الأول مسلسل ارطغرل 107 مؤسس الدولة العثمانية، ويحقق المسلسل نسب عالية من المشاهدات في حلقاته سواء كان ذلك من خلال القنوات الناقلة له عبر التلفزيون فضائياً، أو من خلال المشاهدة عبر الأنترنت.مسلسل ارطغرل نجاحه يمتد في العديد من الدول مسلسل ارطغرل 107 العربية وغير العربية، لكن نجاحه الكبير كان في الدول الإسلامية تحديداً. وفي أرطغرل 107 يواصل ارطغرل صراعاه مع الخونة والجواسيس ويكشف فيها خيانة سعد الدين كوبيك.

وتدور أحداث مسلسل ارطغرل بين ولايتي حلب وأنطاكيا في القرن الثالث عشر، في زمن الصراعات والنزاعات بين الإمبراطوريات في المنطقة، في الوقت الذي جاءت فيه قبائل التركمان إلى المنطقة، وحيث كان المغول والروم يتنازعان على المنطقة، حيث كان المسلمون يعانون الكثير من المشاكل في القرن الثالث عشر، خاصة ضعف الخلافة العباسية، وكان العالم بانتظار قائد بطل، حيث ظهر أرطغرل متحدياً كل الظروف. ويتناول المسلسل سيرة أرطغرل بن سليمان شاه، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وذلك في سياق رحلة البحث عن قطعة أرض يستقر فيها مع قبيلته المكونة من 400 خيمة، لإنهاء معاناتهم وتنقلاتهم، بعد مرحلة طويلة من الخطر وقلة الأمان والبحث وعدم الاستقرار، حيث كانت الإمبراطورية الرومانية والمغول أكبر أعدائه، وفي وقت انحسار الآمال واليأس، جابه أرطغرل كل تلك المصاعب، وانتصر على أعدائه بالعزم والصبر والذكاء، ليهدي قبيلته أرضاً تستقر فيها، منهياً بذلك معاناتهم الطويلة، وليصبح بذلك الرجل الذي غير خارطة العالم ببنائه لأسس الإمبراطورية العثمانية، التي انتشرت في قارات العالم القديم الثلاث.