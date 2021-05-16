الاكثر متابعة اليوم - خالد يوسف يعلن سبب ايقاف التعامل مع محمد سامي

أعلنت مساء أمس، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه تم اتخاذ قرار بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد_سامي عبد العزيز، بعدما قدم من انتاج المتحدة في شهر_رمضان المنصرم مسلسل (نسل الأغراب) بطولة أحمد_السقا، أمير_كرارة.

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لم توضح الشركة سبب ايقاف التعامل مع سامي، لهذا كثرت الأقاويل والتخمينات من جانب الصحافيين والنقاد والعاملين في الوسط الفني المصري.

المخرج خالد_يوسف، حلل الموقف من وجهة نظره، وأعلن عن السبب الذي يتوقع أن يكون تم بناءً عليه ايقاف التعامل مع سامي.

كتب خالد عبر صفحته: (مشهد اجبار ضابط شرطة للركوع اما المجرم و صورة الشرطة و غياب مؤسسات الدولة في مسلسل نسل الاغراب هو فك شفرة الهجوم على محمد سامي و تصفيته معنوياً ، مسئول كبير شاهده و أشاح بوجه).

تابع: (دي مش معلومة تلك هي قراءاتي لما حدث و ليس لأي سبب آخر).

وكانت بعض المصادر الأخرى، اعلنت عن أسباب مختلفة لإيقاف التعامل مع سامي نذكر منها:

– بسبب حالة الاستياء الكبيرة لدي الجميع من مسلسل نسل الأغراب.

– عدم الإلتزام بالسيناريو المتفق عليه مع الشركة المنتجة ووجود تعديلات عديدة وعدم تسليم الحلقات المتبقية في موعدها وكان يتم التصوير علي الهواء مباشرة خصوصاً وان الشركة كان لديها قبل انطلاق العمل 13 حلقة فقط.

– منح زوجته الفنانة مي عمر مساحة تمثيلية أكبر من الدور المتفق عليه واضافة مشاهد لها دون مبرر درامي وذلك علي حساب العمل.

– خلافات عديدة حدثت بين الأبطال أثناء التصوير كانت من الأسباب لرفضهم بعض ما يحدث.

– العمل خرجت عن الاطار المتفق عليه.

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ويبدو أن الشركة المتحدة تعلم جيداً بكم الأخطاء والمهازل التي شهدها مسلسل (نسل الأغراب)، وقد تكون اتخذت قرارها بعدم التعاون مع سامي مجدداً لهذا السبب.

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سامي في ورطة كبرى الآن، لأن الشركة المتحدة تسيطر على كافة الانتاجات والخدمات الإعلامية والإعلانية في مصر، ما يعني أن قرار ايقافه سيتضرر منه كثيراً.

وحتى الآن لم يعلق سامي على هذا القرار، ويلتزم الصمت.