تراند اليوم : شاهد: قرد يهاجم مذيعة مصرية على الهواء

القاهرة/ الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، مقطع فيديو، لقرد يهاجم المذيعة المصرية لبنى عسل على الهواء مباشرة، عندما استضافت الفنان إبراهيم السمان مقدم برنامج “كريزي تاكسي” الذي كان يعرض على قناة الحياة خلال شهر رمضان المبارك.

وفي الفيديو، يظهر السمان مع لبنى عسل ببرنامج “الحياة اليوم”، ومعه القرد الشهير الذي شاركه بالبرنامج، وكان يظهر معه في بعض الحلقات.

وتحدث السمان عن أبرز المواقف التي تعرض لها أثناء تصوير المقالب في البرنامج ودور القرد “بقاليلو” معه في عمل بعض المقالب.

وأكد أن القرد يتم تدريبه يومياً لأكثر من ست ساعات، وطلب من المذيعة لبنى عسل أن تداعب القرد دون خوف.

وبالفعل بدأت لبنى في اللعب مع القرد، ووضعته على قدميها وهي جالسة، وبعد فترة من الوقت، انفعل القرد وهاجممها، وكاد يتسبب فى إصابتهان وفق اليوم السابع.

وعلى الفور صرخت مقدمة البرنامج وأسرعت بترك الاستوديو، وقام المخرج بالخروج لفاصل اضطراري بعد أن غادرت الاستوديو.

ولبنى عسل هي مذيعة تليفزيونية مصرية تقدم برامج على قناة الحياة المصرية.

وبدأت العمل الإعلامي بتليفزيون القناة (القناة الرابعة المحلية وهي خاصة بمدن القناة) وقدمت بها برامج عديدة.