تراند اليوم : "روبوت كلب" يحرج رئيس شركة سوني على المسرح

نت- الخليج 365:

تعرض الرئيس التنفيذي لشركة سوني لموقف محرج خلال العرض المباشر لعملاق الإلكترونيات، عندما تجاهل الروبوت "الكلب" الذي يعمل بالطاقة الشمسية أوامره.

ويذكر أن الروبوت "أيبو" (سعره 1750 دولارا)، الذي يعمل ويتصرف مثل الكلب الحقيقي ويستجيب للأوامر الصوتية، شارك في مؤتمر لاس فيغاس، يوم الاثنين 9 يناير.

وقال كازو هيراي، الرئيس التنفيذي لشركة سوني، أثناء حديثه على خشبة المسرح: "أيبو هو روبوت مستقل وسيصبح عضوا في عائلتك بسرعة قياسية، أليس كذلك أيبو؟". ولكن الروبوت الكلب لم يستجب، ما دفع هيراي إلى القول: "إنه يتجاهلني".

وأعادت سوني إطلاق الروبوت "أيبو"، الذي يتعلم كيفية التفاعل مع مالكه، وهو قادر على بناء علاقات الحب، بعد التوقف عن استخدامه في عام 2006.

Sony

وأطلقت النسخة الجديدة من "الكلب" البالغ طوله 30 سنتمترا في اليابان، ولكن سوني تقول إنها تخطط لإطلاق الروبوت في جميع أنحاء العالم في وقت لاحق من هذا العام.

Sony

ووُصف أيبو بأنه حيوان أليف يتصرف مثل الجرو باستخدام الذكاء الاصطناعي، للتعلم والتفاعل مع صاحبه والمناطق المحيطة به. وتم إطلاق الكلب الروبوت لأول مرة في عام 1999، ولكن عملية الإنتاج توقفت بعد 7 سنوات، بسبب المشاكل المالية في الشركة.

Sony

وكشفت سوني عن العديد من المنتجات الجديدة المصممة لأغراض ترفيهية مختلفة، خلال مؤتمر يوم الاثنين، بما في ذلك الهواتف الذكية الجديدة الهادفة لالتقاط أفضل صور السيلفي، بالإضافة إلى سماعات الأذن اللاسلكية، التي تعمل على إلغاء الضوضاء.