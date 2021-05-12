تراند اليوم : مسلسلات رمضان 2018 .. اسماء مسلسلات رمضان 1439 - 2018

وصلت أعمال مسلسلات رمضان 2018 للموسم الرمضاني 1439 ، ويبحث عشاق الدراما العربية والخليجية عن جديد مسلسلات رمضان 2018 ،ويشهد موسم دراما مسلسلات رمضان 2017 حضوراً هو الأبرز لشخصية "محمد رمضان" في مسلسل نسر الصعيد، إذ يتباري العديدات من نجوم الصف الأول في مسلسلات رمضان 2018 لتقديم أدوارهم التمثيلية.

وانهت الشاشة المصرية من انتاج و اعداد العديد من المسلسلات الحصرية و الجديدة، حيث تعتبر مسلسلات رمضان المصرية من اهم المسلسلات المرتقبة و التي ينتظرها العديد من الأشخاص من جميع أنحاء العربي، فمن المعروف عن مسلسلات رمضان المصرية أنها تلقى رواجاً كبيراً في أنحاء العالم العربي لما لها من نجاحات سابقة في المسلسلات القديمة التي كسبت أعداد كبيرة من المشاهدين من مختلف أنحاء العالم العربي، حيث يشارك في مسلسلات رمضان المصرية مجموعة كبيرة من الممثلين المصريين في مختلف الأعمال الفنية التي من المؤكد أنها ستكون مبدعة و فريدة من نوعها، حيث تفاجئنا الشاشة المصرية في كل عام بمجموعة كبيرة من المسلسلات التي تكون نوعية و جديدة في المحتوى الذي تقدمه للمشاهدين، وأيضاً سيتم في شهر رمضان من العام 2018 تقديم مجموعة متنوعة من المسلسلات الكوميدية و الدرامية التي تتناول العديد من القضايا المجتمعية و محاولة طرح الحلول العلاجية لها، و خصوصاً في المجتمع المصري الذي يعاني من العديد من الأوضاع الصعبة في جمهورية مصر العربية، وأيضاً التطرق الى مجموعة كبيرة من المواضيع في العالم العربي.

اهم مسلسلات رمضان المنتظرة لعام 2018

فمن خلال مسلسلات رمضان المصرية سيتم عرض مجموعة متنوعة من المسلسلات الحصرية و الجديدة التي ستشكل المشاهدة الممتعة لمختلف المشاهدين و من مختلف الفئات العمرية، حيث تحاول الشاشة المصري توفير المحتوى المتنوع و الجديد وذلك في سبيل تلبية رغبات و توجهات العديد من الأشخاص من العالم العربي، ويشارك في مسلسلات رمضان المصرية مجموعة من أهم الفنانين في جمهورية مصر العربية، و من بينهم الفنان القدير عادل امام و يحيى الفخراني ، والفنانة يسرا و أيضاً الفنان محمد رمضان، والعديد من الوجوه الشابة التي أبدعت في مختلف المسلسلات التي تم تقديمها بالفعل في المواسم السابقة.

مسلسل عوالم خفية رمضان 2018 بطولة عادل إمام

يشارك الفنان القدير عادل امام في مسلسل (عوالم خفية)، حيث يجسد دور الكاتب الذي يستطيع الوصول الى مجموعة من الأوراق و الإثباتات التي تدين مسؤولين في الدولة في قضايا فساد، حيث يقم بنشرها مما يسبب له الملاحقة من قبل هؤلاء المسؤولين في محاولة لإلحاق الأذى به و بأسرته.

مسلسل طايع بطولة عمرو يوسف

مسلسل طايع يقدمه لنا الفنان عمر يوسف، والذي يتناول التطرق الى الحديث عن قضية الثأر التي تعتبر واحدة من القضايا التي ترهق المجتمع المصري، وأيضاً يتطرق مسلسل طايع الى الحديث عن مشكلة تهريب الآثار التي تشكل المعضلة الكبيرة أمام الشاب طايع، وذلك بسبب علاقة الصداقة بينه و بين أحد الضباط، حث يشارك في المسلسل ثلة من الممثلين المصريين و الذين أبدعوا في تقمص الأدوار و التمثيل المبدع.

مسلسل بالحجم العائلي رمضان 2018 بطولة يحيي الفخراني

و هو أحد المسلسلات الكوميدية الذي يقوم في بطولته الفنان القدير يحيى الفخراني، والذي يجسد دور الدبلوماسي الذي يتقاعد من عمله و انشاء المطعم الخاص به، وذلك في أحد المناطق السياحية في تجسيد للعديد من المشاهد الكوميدية التي تجسد أحداث قصة المسلسل.

مسلسل بني يوسف رمضان 2018 بطولة الفنانة يسرا

و هو من أهم الأعمال المرتقبة للفنانة المبدعة يسرا، و ذلك من خلال العديد ن المشاهد المميزة و الجديدة التي ستعرض من خلال المسلسل و التي يشارك بها مجموعة كبيرة من الممثلين و الفنانين في الوسط الفني المصري لتقمص مجموعة كبيرة من الأأدوار المهمة في المسلسل.

مسلسل الهيبة الجزء الثاني رمضان 2018 بطولة تيم حسن ونيكول سابا

يقدم الفنان تيم حسن و الفنانة نيكول سابا في الزء الثاني من مسلسل الهيبة، حيث يعتبر من المسلسلات التي لاقت نجاح كبير في موسمه الأول، حيث انتشر المسلسل بين مختلف المشاهدين من محبي الفنان المبدع تيم حسن، حيث يتيح المسلسل الفرصة لمحبي الجزء الأول الاطلاع على العديد من المشاهد المميزة و الجديدة في الجزء الثاني، والتي تتيح لكم الفرصة في الحصول على المشاهد الممتعة و العديدة.

مسلسل رحيم رمضان 2018 بطولة ياسر جلال

و تدور أحداث قصة المسلسل حول شخص يقوم بالتجارة في مختلف المواد الممنوعة و المحضورة التي تشمل السلاح و المخدرات، و مختلف أنواع العقاقير، و يعمل في غسيل الأموال من خلال مختلف الأعمال التي يسعى الى التغطية من خلالها على أعماله الغير شرعية.

مسلسل فوق الحساب بطولة هاني سلامة

وهو احد المسلسلات المميزة و الجديدة التي تعتبر واحدة من المسلسلات المرتقبة، حيث يشارك الفنان هاني سلامة في بطولة المسلسل و ذلك بالتشارك مع مجموعة كبيرة من الممثلين المصريين، و الاهتمام في تسليط الضوء على مجموعة كبيرة من القضايا المجتمعية التي يشارك في طرحها مجموعة كبيرة من الممثلين في جمهورية مصر العربية، و شكل مسلسل فوق الحساب الجرأة في طرح العديد من القضايا بشكل صريح و التطرق الى وضع الحلول الخاصة بها.

مسلسل الزيبق الجزء الثاني رمضان 2018 بطولة كريم عبد العزيز

و يطل الفنان كريم عبد العزيز من خلال مسلسل الزيبق الذي يعتبر واحد من اهم المسلسلات المرتقبة في شهر رمضان المبارك، حيث يعتبر واحد من أهم المسلسلات التي ستدخل المنافسة و من المتوقع أن يحصد العديد من المشاهدات في الوطن العربي، وذلك بمشاركة كبيرة من مجموعة من الفنانين.

مسلسل رسايل رمضان 2018 بطولة مي عز الدين

تطل علينا الفنانة مي عز الدين بنوع جديد من الشخصيات، حيث تلعب دور الشخصية الدينية و التي تلتزم في تعالم الديم الاسلامي، ويشمل المسلسل مجموعة من الأحداث و المجريات المميزة التي تتناول طبقات المجتمع امصري، والتي تتكون في المسلسل من طبقة الأثرياء و اصحاب الملايين، و الطبقة التي تعيش في الفقر المدقع، وأما الطبقة الوسطى فقد زالت من المجتمع المصري، و يشكل المسلسل العديد من الأحداث و المجريات التي يتم تناولها بشكل جرئ، وذلك بمشاركة واسعة من قبل مجموعة كبيرة من الممثلين الصاعين و الوجوه الجديدة في الوسط الفني المصري.

وفرنا لكم اسماء مسلسلات رمضان المصرية 2018، وذلك بقائمة من أهم المسلسلات المرتقبة التي من المتوقع أن تشكل النجاح الكبير في سبيل الحصول على المشاهد الممتعة و الجديدة، وذلك من خلال العديد من الأعمال الفنية الجيدة و النوعية، حيث يشارك أيضاً في مسلسلات رمضان المصرية مجموعة كبيرة من الممثلين الصاعدين و الوجه الجديدة التي تشكل اهم الأدوار و الأعمال الفنية الرائعة و الجديدة.