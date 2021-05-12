تراند اليوم : تغريده للفنانة نجوى كرم عن الحب والزواج تثير الجدل

اثارت تغريده عن الحب والزواج نشرتها الفنانة اللبنانية تجوى كرم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والنقاشات ، الامر الذي ادى حالة من الانفجار لدى جمهورها ومعجبيها.

وقالت نجوى كرم في تغريدتها: "حاسّة حالي جاهزة لعيش حالة حُبّ حقيقيّة صرلي عُمر عم فتّش عليها".

وتساءل معجبو الفنّانة عن هذه التغريده، وهل هي تصريح عن اقتراب موعد زواجها، أم هي تمهيد للكشف عن ارتباطها العاطفي بعد انتظار سنوات طويلة.

ولكنّها عادت لتؤكّد أنّها لن تتخلّى عن معجبيها، وأنّ حبّهم هو الأوّل عندها، ولن تبعد عنهم مهما حدث.

وكثيرا ما تروج وسائل الاعلام المعنية بالشأن الفني عن حالات حب وزواج تعيشها الفنانة اللبنانية نجوى كرم الامر الذي يدفعها دوما لنفي هذه الانباء.