تراند اليوم : اكتشف السرّ وراء التفوّق في العمليات الحسابية

(القاهرة/الخليج 365)

أكد باحثون من جامعة إيلينوي الأميركية في دراسة نشرت في المجلّة العلمية Plos ONE، أنّ الأولاد الذين يمارسون التمارين الرياضية دائماً، يتمتعون بقدرات منطقية وتحليلية عالية تساعدهم على التفوّق في مادة الحساب.

للتوصّل إلى هذه النتيجة درس الباحثون حال 48 طفلاً تراوح أعمارهم بين التسعة و10 سنين، إذ أخضعوا لفحوصات جسدية وعقلية. وقد تبيّن أنّ الأطفال الرياضيين لديهم مستوى عال من اللياقة البدنية وهم يتمتعون بقلب سليم وجهاز تنفسي صحي، كما لوحظ أنهم الأفضل في حلّ المسائل الحسابية، ويعزى هذا الأمر بحسب الباحثين إلى تأثير الرياضة في تطوير الوصلات العصبية، وبخاصة في الفص الجبهي والزمنية والقذالي في الدماغ.

فالدماغ في سن التاسعة عشرة يكون في مرحلة النمو، مما يجعل من هذه الفترة الأنسب لتنمية قدرات الطفل وتطويرها.