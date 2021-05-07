تراند اليوم : ارطغرل 108 ::: موقع النور ارطغرل 108 :: قيامة أرطغرل الموسم الرابع الحلقة 108 مترجم :: قيامة ارطغرل الحلقة 108 : موقع النور ارطغرل الحلقة 108

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وفي أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 108 بامسي يقول لتورغت " أنت الخائن الأكبر بيننا" وتنشب معركة عنيفة بين تورغت وبامسي تنتهي بقتل بامسي لتورغت خنقاً ويجري على إثر ذلك اعتقال رجال ارطغرل لبامسي.

السلطان يأتي بأرطغرل أسيراً ويريد إعدامه على اثر قضية سعد الدين كوبيك.

مسلسل ارطغرل 108 يغلب عليه الطابع الديني التاريخي، ويوضح قوة المسلمين في وقت تعاني فيها الأمة الإسلامية من العديد من المشاكل، ومسلسل ارطغرل عبارة عن مسلسل مسلسل ارطغرل 108 مكون من أربع أجزاء حتى الآن، تم عرض ثلاثة أجزاء منهن والىن يتم عرض الجزء الرابع ومن المتوقع أن يستمر عرض هذا الجزء حتى عام 2019، ويذاع حلقة أسبوعياً وتمتد الحلقة لساعتين تقريباً. وكان قد توقف تصوير مسلسل مسلسل ارطغرل 108 ارطغرل من قبل بسبب نشوب حريق في أماكن التصوير، إلا أنه عاد واستكمل تصوير باقي الحلقات، ويذاع المسلسل كعرض أول على قناة تي ار تي التركية الفضائية وهي تبث على القمر ترك سات ونايل سات وعرب سات، وتعرض المسلسل مترجم يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة بتوقيت المملكة السعودية، الثامنة بتوقيت مصر، وبعد يوم كامل وفي نفس مسلسل ارطغرل 108 التوقيت قناة دعوة تنقل المسلسل على شاشتها يوم الخميس من كل أسبوع كعرض ثاني لنفس الحلقة. اول حلقات المسلسل التاريخي والمنتظر بكل قوة وهو من اقوي المسلسلات موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 108 للعربية على قناة TRT الأولى، ويعد المسلسل التركي التاريخي من أشهر مسلسلات الدراما التركية، حيث يحكي المسلسل قصة حياة وبطولات الغازي ارطغرل الذي وحد القبائل التركية، وتخلص من الخونة ارطغرل 108 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 108 في القرن الثالث عشر الميلادي، مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 108 وهو من مهد تأسيس الدولة العثمانية، لأبنه عثمان الأول، المسلسل من تأليف وإنتاج المؤلف التركي، محمد بوزداغ، المسلسل يروي الكثير من وقائع قبيلة قابي، وهي قبيلة ارطغرل 108 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 108 ارطغرل، وتنقلاتها خلال تلك الفترة، المسلسل ارطغرل 108 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 108 من إخراج المخرج التركي المشهور متين غوناي، وقد قام بدور الغازي ارطغرل في المسلسل، الممثل التركي إنجين التان دوزياتان.