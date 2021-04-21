تراند اليوم : موعد عيد الفطر 2020

موعد عيد الفطر 2020 ، أشهُر قليلة ويُطلّ علينا شهر الصيام والقِيام الذي ينتظِره العالم الإسلامي كُل سنة وهو شهر رمضان المبارك، وبعده عيد الفطر السعيد، حيثُ يبحث الكثير منّا عن موعد عيد الفطر 2020، فهو كجائزة لصائِمي شهر رمضان المبارك ويكُون يوم سعيد ومُميّز وفي يفطر الصائم بعد شهر الصيام ويزور أرحامه ويلعبُ الأطفال ويلبسون أجمل الملابس، فهذا اليوم عيد للمُسلمين في كُل أنحاء الارض، فيوم العيد من الأيام التي تكثُر فيها المحبة والمودّة بين المُسلمين وفِيها صلاة العيد التي يجتمِع فيها الناس ويُصلّون حتى شروق الشمس، ونحنُ في موقع فهرس نضعُ بين أيديكُم موعد عيد الفطر 2020 السعيد الذي ينتظره الجميع بعد شهر رمضان المبارك.

عيد الفطر السعيد

عيد الفطر من الأعياد المُهمّة عند المسلمين، ويُعتبر أول عيد من أعياد المسلمين ويحتفلون به في أول يوم من أيام شهر شوال ويأتي بعد صيام شهر رمضان المبارك، وهُو أوّل يوم يفطُر به المُسلِمون بعد صِيام شهر رمضان كاملًا، ومِن ثمّ يليه العيد الثاني عيد الأضحى في شهر ذِي الحجة، أوّل عيد فطر احتفل به المسلمون في الإسلام كان في السنة الثانية للهجرة، حيثُ أنّ أول رمضان صامه المسلمون كان في السنة الثانية للهجرة.ويحرم صيام أول يوم من أيام عيد الفطر.

ومُدّته شرعًا يوم واحد فقط، يبدأ بَعد غروب الشمس اليوم الأخير من شهر رمضان وينتهي بـ غروب الشمس اليوم الأول من شهر شوال، فقد روى أبو داود و الترمذي في سننه أن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قَدِمَ المدينةَ و لَهُمْ يومَانِ يلعبُونَ فيهِمَا «فقال رسول الله : ” قدْ أبدلَكم اللهُ تعالَى بِهِمَا خيرًا مِنْهُمَا يومَ الفطرِ ويومَ الأَضْحَى”»، لذا فالقول أيام عيد الفطر غير صحيح فعليًا لأنه يوم واحد فقط، ويوم العيد هُو يوم فرح وسرور، وأفراح المؤمنين في دنياهم وأخراهم إنّما هي بفضل مولاهم كما قال الله: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾.

وقال ابراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك إن شهر رمضان القادم سيكون الجمعة 24 أبريل 2020 وأن عيد الفطر يوافق الاحد 24 مايو المقبل والجمعة 31 يوليو المقبل سيوافق عيد الأضحى المبارك.

وتابع الجروان يولد هلال شهر رمضان 1441 يوم الخميس 23 أبريل 2020 الساعة 06:26 ، و يكون الهلال مع غروب الشمس على ارتفاع 3 درجات فوق الأفق الغربي و يغرب بعد غروب الشمس بـ 20 دقيقة .

وأضاف تتحسن ظروف الرؤية البصرية في المناطق الغربية من الجزيرة العربية وفرصة رصده قائمة ليكون الجمعة 24 ابريل غرة شهر رمضان المبارك لسنة 1441 ، فيما يولد هلال شهر شوال 1441 يوم الجمعة 22 مايو 2020 الساعة 21:39 أي بعد غروب الشمس و يشاهد مساء السبت ليكون الأحد 24 مايو غرة شوال .

وأردف : أما شهر ذي الحجة فيولد هلال شهر ذي الحجة 1441 يوم الاثنين 20 يوليو 2020 الساعة 21:33 أي بعد غروب الشمس و يشاهد مساء الثلاثاء ليكون الاربعاء 22 يوليو غرة ذي الحجة وتوافق الجمعة 31 يوليو عيد الأضحى المبار كوفقا للحسابات الفلكية .