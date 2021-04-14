تراند اليوم : باب الحارة الجزء 11 الحلقة 2 .. مسلسل باب الحارة الجزء 11 الحلقة 2 الثانية HD

باب الحارة الجزء 11 الحلقة 2 الثانية مشاهدة وتحميل باب الحارة 11 الحلقة الثانية 2 الجزء الحادي عشر من المسلسل الشامي باب الحارة يعرض في رمضان 2021 من إخراج محمد زهير رجب وتأليف مروان قاووق.

وتتصاعد أحداث الجزء الحادي عشر في التشويق والإثارة، في زمن الاحتلال الفرنسي لسورية عام 1945، وهو عمل بيئي شامي مبني على الحب والكراهية والعنف وحب التملك وسيطرة القوي على الضعف.

ويعالج العمل حسب صنّاعه قصص وحكايات شعبية في الحواري الدمشقية بما فيها من علاقات اجتماعية وصراعات وحكايات بطولة مشوّقة، كما يسلط الضوء على الاحتلال الفرنسي الذي بات وشيكاً الخروج من البلد بعدما نهب خيراتها وقتل شبابها وفكك تلاحم أناسها وعمد إلى البقاء فيها بقوة السلاح.

رنا الأبيض وزهير رمضان وسحر فوزي ورامز عطالله وعبير شمس الدين ونادين قدور ورضوان عقيلي وتولين البكري وسلمى المصري ونظلي الرواس وقاسم ملحو ونجاح سفكوني وعلي كريم وفاتح سلمان وهدى شعراوي وجلال شموط وزهير عبد الكريم وتيسير إدريس وسماح سرية وطارق مرعشلي.