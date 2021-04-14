تراند اليوم : دعاء مستحب في ثاني أيام شهر رمضان المبارك

يعتبر أهل العلم والفقهاء أن أفضل ما يبدأ به المسلم صيامه وقيامه هو الدعاء، وقد ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: "ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ..." رواه الترمذي وصححه الألباني، وهو حديث نبوي شريف جاء ترغيبا للصائم أن يغتنم لحظات الصيام والإفطار فيدعو بما يحب من الخير عسى أن يمن الله عليه بالاستجابة.

ومن روائع الدعاء في ثاني أيام شهر رمضان المبارك:

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "ما أصاب أحدا قط همّ ولا حزن فقال: اللهم إنّي عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيّ حكمك، عدل فيّ قضاؤك، أسألك بكلّ اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همّي، إلا أذهب الله همّه وحزنه، وأبدله مكانه فرجاً،

قال: فقيل: يا رسول، ألا نتعلمها؟

فقال: بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها".

اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا ومالنا، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا، ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا، ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك من أن نغتال من تحتنا.

اللهم أصلح أحوالنا وأهلينا في كل مكان، اللهم كن للمستضعفين والأرامل والمساكين، اللهم يا سامع الصوت، ويا سابق الفَوْت، ويا كاسي العظام لحماً بعد الموت نسألك أن تغفر لنا في ساعتنا هذه أجمعين.

اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد نور النور، الذي يفتح به الصدور، وجميع الأمور، من هو زين الكون والحب الرباني المكنون، بعدد كل ما قال له الله كن فيكون، وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم النشور، بجاهك يا عزيز يا غفور، ويا خالق النبي محمد من نورك، والملائكة من نوره، يا حي يا قيوم يا نور النور.