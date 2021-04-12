تراند اليوم : موعد رمضان 2021 في المغرب

يصادف موعد رمضان 2021 في المغرب يوم الاربعاء القادم بعدما أعلنت العديد من الدول العربية اول ايام شهر رمضان المبارك يوم غد الثلاثاء.

وأعلن الخبير الفلكي، هشام العيساوي، عن تاريخ حلول شهر رمضان لسنة 2021.

وقال العيساوي في مجموعة فيسبوكية، إنه تبعا للنتائج الحسابية الأولى، فإن شهر رمضان المبارك بالمملكة، سيحل يوم الأربعاء 14 أبريل القادم.

يشار إلى أنه سيتعذر إقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان لهذه السنة نظرا للوضعية الوبائية ببلادنا.

وأكد المصدر نفسه، أنه سيتم إغلاق المساجد خلال صلاتي الفجر والعشاء، مع مواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان صحة المصلين في المساجد المفتوحة خلال صلوات الظهر والعصر والمغرب.