تراند اليوم : اول ايام رمضان في السودان

اول ايام رمضان في السودان ؛ يصادف غدا الثلاثاء اول ايام شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير.

أعلن مجمع الفقه الإسلامي في السودان نتيجة تحري رؤية هلال شهر رمضان 1442، في بيان رسمي صدر عن المجمع عقب مغرب اليوم الإثنين الموافق 12 أبريل، حيث ثبت لدى اللجان الشرعية المشكلة ثبوت رؤية هلال الشهر الفضيل، وعلية فإن يوم الثلاثاء سيكون هو أول أيام الصوم.

جاء ذلك على خلفية اجتماع مجمع الفقه الإسلامي مساء اليوم من أجل استطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك، تنفيذاً لهدي النبي صلي الله عليه وسلم، حيث قال صموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وبهذه المناسبة وجه المجمع التهنئة لعموم المسلمين على الأراضي السودانية، ولقيادات الدولة والقيادات الشعبية والتنفيذية بمناسبة حلول الشهر الفضيل

واعلنت مصر والسعودية غدا الثلاثاء اول ايام شهر رمضان الكريم.