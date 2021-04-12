منوعات

تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 دمشق __ إمساكية شهر رمضان 2018 في سوريا

0 نشر
0 تبليغ

امساكية رمضان 2018 دمشق نُقدم إمساكية شهر رمضان 2018 في سوريا، فبعد إجراء الحسابات  الخاصة بموعد بدء شهر رمضان المُبارك والتي أجراها معهد البحوث الفلكية في دمشق، تَبين أن تاريخ وموعد شهر رمضان المبارك في سوريا والدول العربية سيصادف يوم 17 يونيو 2018، وبناءاً على ذلك نشرت وزارة الأوقاف السورية امساكية شهر رمضان 2018 في سوريا، والتي توضح مواقيت الصلوات الخمس خلال شهر رمضان المُبارك منذ بدء أولى أيامه،وحتى نهايته، إضافة إلى موعد عيد الفطر المبارك 2018 في سوريا، وإمساكية شهر رمضان المباركم سواء في سوريا أو الدول العربية والإسلامية الاُخرى هي نشرة تُعتبر مهمة للمواطنين، حيث تُستعمل غالباً في أوقات الفجر، وعن طريقها يستطيع المسلمون التعرف على وقت السحور، وأذان الفجر، من أجل تجنب الدخول إلى وقت الصلاة أثناء السحور، فهي تُبين مواقيت السحور، وكذلك الأذان الأول، والثاني، لصلاة الفجر.

وتوزع إمساكية شهر رمضان المبارك في المَساجد، وكذلك أماكن العمل، والمدارس، والأماكن العامة، حيث بدأت سوريا طباعتها ونشرها في العديد من المحافظات، وقبل بدء الشهر الفضيل ستكون مُعممة على جميع مُحافظات ومدن الجمهورية، في هذا مجلتي نُقدم لكم إمساكية شهر رمضان المبارك في سوريا.

امساكية شهر رمضان المُبارك 2018 في سوريا

نُرفق لكم زوارنا الأعزاء صورة إمساكية شهر رمضان 2018 في سوريا، وهي الطبعة الرسمية حسب ما أعلنت عنها ونشرتها دائرة الأوقاف والشؤون الدينية في دمشق، كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المُبارك، أعاده الله علينا وعليكم بخير وصحة وعافية.

 

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 1 17 مايو, 2018 03:39 am 12:28 pm 04:16 pm 07:32 pm 09:02 pm
الجمعة 2 18 مايو, 2018 03:38 am 12:28 pm 04:17 pm 07:33 pm 09:03 pm
السبت 3 19 مايو, 2018 03:36 am 12:28 pm 04:17 pm 07:34 pm 09:04 pm
الأحد 4 20 مايو, 2018 03:35 am 12:28 pm 04:17 pm 07:35 pm 09:05 pm
الاثنين 5 21 مايو, 2018 03:34 am 12:28 pm 04:17 pm 07:35 pm 09:05 pm
الثلاثاء 6 22 مايو, 2018 03:33 am 12:28 pm 04:17 pm 07:36 pm 09:06 pm
الأربعاء 7 23 مايو, 2018 03:32 am 12:28 pm 04:17 pm 07:37 pm 09:07 pm
الخميس 8 24 مايو, 2018 03:31 am 12:28 pm 04:18 pm 07:38 pm 09:08 pm
الجمعة 9 25 مايو, 2018 03:30 am 12:28 pm 04:18 pm 07:38 pm 09:08 pm
السبت 10 26 مايو, 2018 03:30 am 12:28 pm 04:18 pm 07:39 pm 09:09 pm
الأحد 11 27 مايو, 2018 03:29 am 12:29 pm 04:18 pm 07:40 pm 09:10 pm
الاثنين 12 28 مايو, 2018 03:28 am 12:29 pm 04:18 pm 07:41 pm 09:11 pm
الثلاثاء 13 29 مايو, 2018 03:27 am 12:29 pm 04:19 pm 07:41 pm 09:11 pm
الأربعاء 14 30 مايو, 2018 03:26 am 12:29 pm 04:19 pm 07:42 pm 09:12 pm
الخميس 15 31 مايو, 2018 03:26 am 12:29 pm 04:19 pm 07:43 pm 09:13 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 16 01 يونيو, 2018 03:25 am 12:29 pm 04:19 pm 07:43 pm 09:13 pm
السبت 17 02 يونيو, 2018 03:24 am 12:29 pm 04:19 pm 07:44 pm 09:14 pm
الأحد 18 03 يونيو, 2018 03:24 am 12:30 pm 04:20 pm 07:44 pm 09:14 pm
الاثنين 19 04 يونيو, 2018 03:23 am 12:30 pm 04:20 pm 07:45 pm 09:15 pm
الثلاثاء 20 05 يونيو, 2018 03:23 am 12:30 pm 04:20 pm 07:46 pm 09:16 pm
الأربعاء 21 06 يونيو, 2018 03:22 am 12:30 pm 04:20 pm 07:46 pm 09:16 pm
الخميس 22 07 يونيو, 2018 03:22 am 12:30 pm 04:20 pm 07:47 pm 09:17 pm
الجمعة 23 08 يونيو, 2018 03:21 am 12:31 pm 04:21 pm 07:47 pm 09:17 pm
السبت 24 09 يونيو, 2018 03:21 am 12:31 pm 04:21 pm 07:48 pm 09:18 pm
الأحد 25 10 يونيو, 2018 03:21 am 12:31 pm 04:21 pm 07:48 pm 09:18 pm
الاثنين 26 11 يونيو, 2018 03:20 am 12:31 pm 04:21 pm 07:49 pm 09:19 pm
الثلاثاء 27 12 يونيو, 2018 03:20 am 12:31 pm 04:22 pm 07:49 pm 09:19 pm
الأربعاء 28 13 يونيو, 2018 03:20 am 12:32 pm 04:22 pm 07:50 pm 09:20 pm
الخميس 29 14 يونيو, 2018 03:20 am 12:32 pm 04:22 pm 07:50 pm 09:20 pm
الجمعة 30 15 يونيو, 2018 03:20 am 12:32 pm 04:22 pm 07:50 pm 09:20 pm
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا