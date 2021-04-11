الاكثر مشاهدة اليوم - منى فاروق: أتعرض للتحرش ومحاولات لتشويه سمعتي

علقت الفنانة الشابة منى فاروق، لأول مرة على تفاصيل تسريب عدة صور ومقاطع فيديو لها بملابس البحر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت عبر بث مباشر عن تفاصيل تعرضها للتحرش الالكتروني من خلال قيام أحد الأشخاص المجهولين بتصويرها دون علمها، أثناء ارتدائها كاش مايوه، مؤكدة أن محاولات الإساءة لسمعتها لا زالت مستمرة وتستهدف منعها من تحقيق حلمها في عالم الفن.

وأضافت منى فاروق عبر حسابها الشخصي بـموقع انستقرام: تعرضت للتنمر الإلكتروني والتحرش الإلكتروني واحد صورني فيديو وأنا واقفة عند مطعم صاحبتي، ورحت أخد منها أكل، وواقفة ولابسة كاش مايوه ومايوه تحت وما فيش حاجة باينه من جسمي، راح مصورني البجح وهو قاعد بياكل، فقولتله أنت بتصورني ولقيته عمال يمسح، وعماله أقوله أنت ليه مصورني ده كله، وأنا من حقي أعيش في سلام ومن حقي أعيش حياتي ومش مستنية من بني آدم حاجة، وأنا مش داخلة فيلم آل هارون ولو عايزين تسألوا ليه اسألوا المنتج.

وتابعت: عايزة أشتغل وأبقى أهم فنانة في الوطن العربي.. عشان عندي حلم.. لكن مش مسموح الحلم ده يتحقق علشان عندي مشكلة أو مريت بأزمة ما.. وأزمتي متخصكش وربنا اللي هيحاسبني مش أنتم، أنا وحشة أنتوا مالكم؟ مش مطلوب حد يقول عليا مش كويسة.. وأنا مش عايزة أحكي بعمل إيه مع ربنا.. الحمدلله مبدخلش قرش حرام على بيتي.. أنا لقيت نفسي هنا في دهب.. مش هوقف حياتي على فترة من عمري حصلي فيها سقطات.

يذكر أن منى فاروق هددت بالانتحار في بث مباشر، عبر حسابها بموقع إنستقرام، أكدت فيه أن كل الأبواب صارت مغلقة أمامها منذ فضيحة انتشار مقطعها الجنسي مع المخرج خالد يوسف، ولم تعد قادرة على مواجهة أعباء الحياة المكلفة في دبي خاصة وأنها بدون عمل، كما إنها غير قادرة على العودة إلى مصر لأن الكل يتعامل معها كمنبوذة.

منى خرجت ببث مباشر العام الماضي عبر حسابها وبدت بحالة مزرية للغاية وقالت: كل الناس بقت نبذانى وكل صحابى قطعوا علاقتهم بيا.

ودخلت فاروق في نوبة بكاء وقالت أنها مش لاقيه شغل خلاص في أي مكان سواء جوة الوسط او برة وعايشه في دبي ومش قادرة علي العيشه هناك علشان غاليه .. ومش قادرة ترجع مصر علشان نظرات الناس .. قالت إنها خلاص وصلت لدرجه من اليأس اللي هيجي في مرة وتنتحر .. قالت عاوزة آكل بالحلال مش عاوزة اعمل حاجه غلط وعايزة أعيش حياة جديدة.

وأضافت خلال الفيديو: أنا غلطت لكن ليه محدش قابلني، أنا منهارة ومهما حاولت أعمل قوية أنا مش قوية هو مفيش حد بيغلط فيكم؟

وتابعت: الفرق بيني وبينكم إن ربنا شال ستره من عليا لكن إنتم لسة أنا نفسي أرجع أعيش سليمة تاني محدش بيطبطب عليا بقيت لوحدي مقداميش حل غير الموت.

وتدخل الفنان شريف منير وقدم مبادرة لدعم منى فاروق وتمكنت بالفعل من العودة إلى مصر، ولكن لم يسمح لها حتى الآن بالمشاركة في أي عمل فني، لأسباب ترفض الكشف عنها.