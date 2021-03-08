تعرف على طقس الغد في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً، بإذن الله، صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

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وقال المركز، في نشرته اليومية، إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:55 والمد الثاني عند 00:29 والجزر الأول عند الساعة 17:07 والجزر الثاني عند الساعة 04:23.

وفي بحر عمان، سيكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند 20:18 والمد الثاني عند الساعة 07:22 والجزر الأول عند الساعة 13:06 والجزر الثاني عند الساعة 02:14.