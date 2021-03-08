الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زواحف

اشتكى سكان بمنطقة القليعة في الشارقة تكرار انتشار الحيوانات الزاحفة في المنطقة ودخولها إلى الشقق، مشيرين إلى أن بلدية الشارقة وضعت مصائد خارج المباني للحد من انتشارها، لكنّ المُلاك لا يهتمون بمكافحتها داخل المباني.

مدارس

اشتكى ذوو طلبة إعادة هندسة مداخل محيط بعض المدارس ومخارجها، أخيراً، ومنها مدرسة الوردية في أبوظبي، إذ تسبّب الأمر في زيادة الازدحام وتكدس المركبات، مطالبين بإعادة وضعها السابق.

حديقة

أثنى مرتادون لحديقة «أم الإمارات» بمنطقة المشرف في أبوظبي، على مستوى نظافة مرافق الحديقة، والالتزام المتواصل بمراجعة إجراءات التباعد الاجتماعي بين الزوّار، لكنّ بعضهم اقترح تخصيص أماكن لوضع سوائل تعقيم الأيدي لاستخدامها من قبل الجمهور، خصوصاً الأطفال.

تسوّل

أبدى مواطن انزعاجه من تزايد ظاهرة التسوّل في منطقة مسافي، موضحاً أنه كان في سوق الجمعة، واستوقفه شاب من دولة عربية، وأظهر له صك مطالبة بدية متوفين في حادث، الأمر الذي يتعذر التأكد من صحته، داعياً الجمهور إلى عدم التعاطف مع مثل هؤلاء منعاً لتزايد الظاهرة.

تجمعات

لاحظت قارئة وجود تجمعات على كورنيش الممزر من جهة الشارقة، تضم أعداداً كبيرة من الأشخاص، ما يتعارض مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، التي تشدد عليها الجهات المعنية في الدولة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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