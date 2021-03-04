الامارات | 27.8 % نسبة السمنة عند البالغين في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن 27.8 % نسبة السمنة عند البالغين في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصل نسبة السمنة عند البالغين في دولة الإمارات إلى 27.8%، بناءً على نتائج المسح الوطني 2017 – 2018، بينما بلغت نسبة السمنة عند الأطفال واليافعين 17.35%، في الفئة العمرية من 5 إلى 17 سنة، حسب آخر الإحصاءات المتوافرة من الفحص الدوري لطلبة المدارس.

وقطعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أشواطاً طويلة في مكافحة السمنة، من خلال جهودها المبذولة على محوري التوعية والعلاج لتطوير نتائج المؤشر الوطني للسمنة، ضمن مستهدفات الأجندة الوطنية لعام 2021، مع استراتيجية الوزارة الهادفة لتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض.

ويمثل اليوم العالمي للسمنة، بموعده الجديد الموافق تاريخ 4 مارس، الذي اعتمده الاتحاد العالمي للسمنة، لتوحيد الاحتفاء به عالمياً؛ مناسبة لتسليط المزيد من الضوء على مرض السمنة، بما يتناسب مع المخاطر الصحية المترتبة عليه، وإذكاء الوعي بأهمية وضرورة تضافر الجهود لمكافحة السمنة، وما تسببه من أمراض مزمنة، تشكل عبئاً صحياً ونفسياً واقتصادياً على الأفراد والمجتمعات والدول.

وفي مجال علاج السمنة، حققت الوزارة إنجازات عدة، كان آخرها حصول مستشفى القاسمي بالشارقة على الاعتماد الدولي المتقدم كمركز للتميز في مجال جراحة السمنة، من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية JCI، عبر تقنية التقييم الافتراضي، كأول مستشفى في العالم خارج الولايات المتحدة الأميركية يحقق هذا الإنجاز، بعد نجاح الوزارة في إنشاء وتطوير مراكز امتياز لعلاج السمنة، وزيادة عدد العيادات المتخصصة بالسمنة.

كما تُجرى عمليات جراحة السمنة في مستشفيات عدة بالوزارة، مع توافر طاقم طبي متميز وأجهزة ومعدات حديثة، بالإضافة لإجراء دراسات بحثية إكلينيكية، وإنشاء قاعدة بيانات لمرضى جراحة السمنة لمتابعة حالاتهم، مع مواصلة التطوير المستمر للكوادر المتخصصة، وتوظيف التطبيقات الذكية في نشر حملات التوعية بمخاطر السمنة على الصحة العامة.

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