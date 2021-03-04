الامارات | نبضات.. كيف أحصل على شهادة لياقة طبية

شكرا لقرائتكم خبر عن نبضات.. كيف أحصل على شهادة لياقة طبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدّم هيئة الصحة في دبي خدمة إجراء الفحوص اللازمة للكشف عن الأمراض المعدية، حسب قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2008 وقرار رقم (5) لسنة 2016، لطباعة شهادة اللياقة الطبية (خالٍ من الأمراض السارية) للوافدين أو المقيمين في إمارة دبي لغرض تثبيت تأشيرة الإقامة وتجديد الإقامة. وتقدم الخدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتتطلب مستندات الحصول عليها «طلب الفحص الطبي، جواز السفر الأصلي أو بطاقة الهوية، صورة شخصية حديثة»، فيما يمكن التسجيل في الخدمة عبر أحد مراكز الطباعة.

وحسب «صحة دبي» يمكن تلقي المعلومات عن الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، ومركز الاتصال، ومركز الخدمة، ويتم التواصل عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني. وتبلغ رسوم الخدمة العادية لجميع الفئات، عدا فئة خدم المنازل 270 درهماً، حيث تبلغ رسوم هذه الفئة 320 درهماً.

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