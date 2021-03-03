اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | "بلدية دبي" تخالف 5 مؤسسات وتنذر 25 لمخالفة إجراءات مواجهة "كورونا"

0 نشر
وجيه السباعي-دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن "بلدية دبي" تخالف 5 مؤسسات وتنذر 25 لمخالفة إجراءات مواجهة "" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية دبي أنها خالفت أمس 5 مؤسسات، في أنشطة مختلفة، وأنذرت 25  مؤسسة أخرى، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

 وأوضحت البلدية أنها لم تسجل أي إغلاقات أمس، حيث بلغت نسبة الالتزام 99%، مشيرة إلى أن مفتشيها نفذوا ألفين و 334 زيارة ميدانية شملت مؤسسات تخضع تحت إشرافها ورقابتها.

 وشددت على ضرورة التزام المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار عدوى «كورونا»، مشيرة إلى أنها تنفذ يومياً أكثر من 2000 زيارة تفتيشية على المؤسسات التي تندرج تحت مهامها الرقابية، لمتابعة تطبيقها الإجراءات الاحترازية

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا