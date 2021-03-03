الامارات | "بلدية دبي" تخالف 5 مؤسسات وتنذر 25 لمخالفة إجراءات مواجهة "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن "بلدية دبي" تخالف 5 مؤسسات وتنذر 25 لمخالفة إجراءات مواجهة "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية دبي أنها خالفت أمس 5 مؤسسات، في أنشطة مختلفة، وأنذرت 25 مؤسسة أخرى، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأوضحت البلدية أنها لم تسجل أي إغلاقات أمس، حيث بلغت نسبة الالتزام 99%، مشيرة إلى أن مفتشيها نفذوا ألفين و 334 زيارة ميدانية شملت مؤسسات تخضع تحت إشرافها ورقابتها.

وشددت على ضرورة التزام المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار عدوى «كورونا»، مشيرة إلى أنها تنفذ يومياً أكثر من 2000 زيارة تفتيشية على المؤسسات التي تندرج تحت مهامها الرقابية، لمتابعة تطبيقها الإجراءات الاحترازية

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