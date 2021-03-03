وزيرة الخارجية السودانية تستقبل وفد «آل مكتوم الخيرية»

ابوظبي - سيف اليزيد - الخرطوم (وام)

استقبلت معالي مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية وفد هيئة آل مكتوم الخيرية، برئاسة ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية عضو مجلس أمناء الهيئة عضو مجلس أمناء جامعة أفريقيا العالمية.

وأشادت الوزيرة خلال اللقاء الذي حضره حمد محمد الجنيبي سفير الدولة لدى السودان، والبروفيسور هنود أبيا كدوف مدير جامعة أفريقيا العالمية بعلاقات التعاون الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان.

وأعربت عن شكرها وتقديرها لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم راعي هيئة آل مكتوم الخيرية على توجيهات سموه للهيئة بدعم جامعة أفريقيا العالمية، وتمكينها من أداء دورها التعليمي والعلمي والقيام برسالتها في خدمة الطلاب الأفارقة، مؤكدةً على أهمية التعاون بين الجامعة والدول الراعية والداعمة للجامعة.