الامارات | 2526 إصابة جديدة بـ «كورونا» و17 حالة وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 2526 إصابة جديدة بـ «كورونا» و17 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 175 ألفاً و33 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، للاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لها وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة في الكشف عن 2526 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 394 ألفاً و50 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة 17 حالة مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1238 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1107 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 382 ألفاً و332 حالة.

وأعلنت الوزارة عن تقديم 7956 جرعة من لقاح «كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، ستة ملايين و28 ألفاً و417 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 60.95 جرعة لكل 100 شخص.

تقديم 7956 جرعة من لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة.

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