شركة أرمورد جروب تطلق أحدث مركباتها، شاحنة "بات يو إم جي"، في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (إيديكس)

أطلقت شركة أرمورد جروب، الشركة العالمية الرائدة في توفير العربات المدرعة، اليوم أحدث عرباتها لعمليات إنفاذ القانون والعمليات العسكرية الخفيفة، وهي شاحنة بات يو إم جي، في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (إيدكس) في الإمارات العربية المتحدة. وقد قام فريق الأبحاث والتطوير بشركة آرمورد غروب بتطوير السيارة الجديدة، وهي إصدار جديد مختلف من حاملة الأفراد المدرعة "بات يو إم جي"، وذلك بهدف توفير مركبة ذات سعة حمولة أعلى وتخفيف الوزن على السيارة الأساسية.

تستطيع عربة "بات يو إم جي" ذات المواصفات القياسية، المدرعة حتى مستوى الحماية 2 وفق الاتفاقية المعيارية للناتو، أن تحمل 4 ضباط بكامل عتادهم (2 + 2 في مقاعد فردية) وهي مزودة بمقعد للرامي على رافعة مقصية لتمكينه من الوصول إلى برج الرشاش الدوار بزاوية 360 درجة. وبفضل طاقة حمولتها البالغة 4.5 طن، يمكن لهذه العربة أن تحمل كمية كبيرة من المعدات في عنبر الشاحنة الخلفي.

وبالاعتماد على هيكل سيارة فورد F550، تعد عربة "بات يو إم جي" مركبة ذات قدرة عالية بزوايا اقتراب وانطلاق حادة، وقدرات عالية على الطرق الوعرة والمعبدة، وهي مصممة لحماية الأفراد في ظروف العمل الخطرة.

وبطرح عربة "بات يو إم جي"، تضيف شركة "آرمورد جروب" خياراً جديداً إلى مجموعة عرباتها الشاملة فعلاً، والتي يعرض بعضها في معرض إيدكس. وتعرض شركة آرمورد جروب في جناح الإمارات العربية المتحدة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، سيارة تويوتا لاندكروزر 200 المعتمدة وفقاً لمعيار العربات المدرعة VPAM VR7، وغرفة الحرس Guardroom التي توفر الحل الأنسب للنشر السريع لنقاط التفتيش، إضافة إلى عربة مكافحة الشغب "بات يو إم جي" والعربة المدرعة الأصغر تيرير LT-79 .

نبذة شركة آرمورد جروب:

تتمتع شركة آرمورد جروب بخبرة تزيد على 25 عاماً في مجال هندسة وتصميم وتصنيع العربات المدرعة وغير المدرعة لاستخدامها لدى الجهات العسكرية الحكومية وسلطات إنفاذ القانون والشركات الخاصة والمواطنين من الأفراد الذين يحتاجون إلى مستوى عالٍ من الحماية الشخصية في جميع أنحاء العالم. تقوم شركة آرمورد جروب بأعمال هندسة وتصميم وتصنيع وتعديل السيارات والمركبات للعمل في مختلف التضاريس والبيئات.

توفر "آرمورد جروب" العربات المدرعة الأعلى جودة في السوق وتضع معايير التصميم المخصص والموثوقية والحماية. ولضمان تلبية جميع عرباتها لأعلى معايير السلامة، فإنها تخضعها لاختبارات مقذوفات باليستية شديدة وتحصل على شهادة الاعتماد وفق معيار الحمايةVPAM-BVR 2009 / VR7 و VR9 من المقذوفات ومعيار الحماية من الانفجارات ERV 2010 بكمية تصل إلى 18.5 كغ من مادة "تي إن تي" لحلول التصفيح لسيارات تويوتا لاند كروزر وتويوتا هايلوكس وسلسلة تويوتا 70 ونيسان باترول وليكسوس LS460.

وجميع مرافق "آرمورد جروب" حاصلة على شهادة ISO 9001 ويقوم على إدارتها فريق من المحترفين المؤهلين ذوي الخبرة الذين يقدمون خدماتهم لعملاء الشركة في جميع أنحاء العالم.

إن شركة "آرمورد جروب" هي شركة تصنيع متكاملة للعربات المدرعة والمتخصصة وقد قدمت وما زالت تقدم حلولاً هندسية وتصميمية وتصنيعية مخصصة لعملاء من أعلى المستويات في العالم. ومن هؤلاء العملاء على سبيل المثال: البحرية الأمريكية – قيادة أنظمة الحرب الفضائية والبحرية، ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع والقيادة الأمريكية الوسطى للعمليات الخاصة والقياد الأمريكية للعمليات الخاصة (أوسكوم) والجيش الأمريكي والقوات الجوية الأمريكية والأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وشركات "كيه بي آر" و"لوكهيد مارتين" و"دين كورب" و"لوميس" و"برينكس" والعديد من الحكومات والهيئات الأجنبية.