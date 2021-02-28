الامارات | بلدية الفجيرة تستعرض آليات صيانة مساكن مدينة محمد بن زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الفجيرة تستعرض آليات صيانة مساكن مدينة محمد بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرضت بلدية الفجيرة آليات الحصول على تصاريح الصيانة وإقامة إضافات داخلية للمستفيدين الجدد في مساكن مدينة محمد بن زايد بإلامارة، منعاً لتعرضهم لأي مخالفات أو إنذارات، مؤكدة أن أي تغيير أو تعديل أو صيانة ينبغي فيها المحافظة على الطابع المعماري لواجهة المنازل وأن تتوافق مع شكل المسكن.

وأكد مدير البلدية المهندس محمد الأفخم، أنه تم السماح بتركيب مظلة وانترلوك وكرفان للمنازل ضمن شروط، مشيراً إلى أنه ينبغي تسجيل المستفيدين من الدفعة الثانية من مساكن المدينة الذين يرغبون بوضع إضافات عبر مراكز خدمة المتعاملين أو الموقع الإلكتروني، ومن ثم تقديم طلب الإضافة في قسم التخطيط العمراني واختيار نوع الخدمة لكل تصريح مع ارفاق مخطط الأرض موضح عليه موقع المظلة أو الانترلوك أو الكرفان مع تحديد القياسات.

وأشار إلى أن على كل من يرغب من أصحاب المنازل في المدينة إجراء إضافات للبناء، عليه أولاً استخراج رخصة بناء في قسم المباني من ثم تكليف استشاري معتمد من بلدية الفجيرة لتقديم طلب اعتماد مخططات معمارية لقسم التخطيط العمراني، وإرفاق موافقة وزارة الطاقة والبنية التحتية على الإضافة المطلوبة مدعمة بالمخططات المعمارية للمسكن القائم.

وأكد أن اعتماد المخططات الانشائية وطلب رخصة صيانة تكون في قسم المباني بالبلدية، مشيراً إلى أن شروط الصيانة والإضافات يتم توضيحها للمستفيدين أثناء تسليمهم المنازل.

ولفت إلى أن البلدية اتخذت إجراءات وقائية لازمة لضمان سلامة المتعاملين من خطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)، عبر تفعيل طرق تقديم الخدمات لعملائها في الإمارة بوسائل أكثر أماناً وحماية لهم من خلال خدمة «الدريشة» من أجل تقديم الخدمة والحصول عليها بأسرع وقت بالإضافة للخدمات المتاحة على موقع البلدية الرسمي أو مركز الاتصال المجاني.

وكانت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، كشفت عن تسليم 200 مسكن كدفعة أخيرة وهي الثالثة لمدينة محمد بن زايد بالفجيرة بعد الانتهاء من تسليم محاضر المساكن الجديدة لدفعة الثانية من مستفيدي المساكن في مبنى غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

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