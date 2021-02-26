الامارات | إغلاق 13 منشأة في دبا الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 13 منشأة في دبا الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير بلدية دبا الفجيرة المهندس حسن سالم اليماحي، أن البلدية أغلقت 13 منشأة خلال الشهر الماضي، منها 12 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية، ومنشأة واحدة ثبت عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية ضد عدوى «كورونا» بالإضافة لمصادرة 186 كيلو غرام من المواد الغذائية والاستهلاكية الفاسدة ومنتهية الصلاحية.

ولفت اليماحي إلى أنه تم تحرير123 مخالفة لمنشآت تجارية، منها 37 مخالفة لعدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية (التباعد الجسدي ولبس الكمامة)، و86 مخالفة لإهمال تطبيق الضوابط والاشتراطات الصحية، بالإضافة لعدم وجود بطاقة صحية وعدم تجديدها، مشيراً إلى أنه تم توجيه 122 إنذارا لمنشآت غير متقيدة باشتراطات الصحة العامة، و20 بحق منشآت مخالفة للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار اليماحي إلى أنه تم تنفيذ 153 زيارة تفتيشية على الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية خلال الشهر الماضي، تم خلالها تحرير 18 مخالفة لستة صالونات رجالية، و12 صالوناً نسائياً، لافتاً إلى أن زيادة عدد الإنذارات والمخالفات على المنشآت، يأتي لتكثيف البلدية متابعتها لمدى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحماية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكر أن مفتشي البلدية رصدوا عدداً من الملاحظات المعنية بقلة وعي العاملين بأهمية تطبيق واتباع وسائل الحماية الشخصية.

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