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الامارات | توظيف.. 4500 وصف وظيفي بنظام «بياناتي»

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إعداد : أشرف جمال 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف.. 4500 وصف وظيفي بنظام «بياناتي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بأنها تمكنت، على مدار السنوات الأربع الأخيرة، من إدراج قرابة 4500 وصف وظيفي ضمن نظام «بياناتي»، موضحة أن هذه الأوصاف تندرج تحت أكثر من 60 مساراً وظيفياً معتمداً، و20 عائلة وظيفية رئيسة على مستوى الحكومة الاتحادية.

ولفتت الهيئة إلى أن النظام الإلكتروني لتقييم وتوصيف الوظائف، يقدم خدمات ذات جودة عالية من حيث الحفاظ على تخصصية ومهنية بعض الوظائف، إلى جانب تصنيفها ووضعها ضمن عوائل وظيفية واضحة ومحددة، كما يتيح للمستخدمين إمكانية البحث عـن المسميات المعتمدة في الحكومة الاتحادية، وتحديد ما يتناسب مع متطلبات كل جهة وفقاً للوظائف والمهام المرتبطة بتلك الوظيفة.

وبحسب الهيئة، يهدف نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية إلى ربط نتائج ومخرجات التقييم بجدول الدرجات والرواتب المعتمد، من أجل تحديد نطاق الدرجات لمختلف الوظائف بحسب التخصصات المتنوعة، وبلورة مسمّيات وظيفية مناسبة، تعبّر عن المهام والمسؤوليات والصلاحيات الوظيفية، ما يؤدي إلى توحيد المسميات الوظيفية في الجهات الاتحادية المطبّقة للنظام.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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