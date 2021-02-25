الامارات | بالصور.. محمد بن راشد يزور معرضي "آيدكس" و "نافدكس"

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. محمد بن راشد يزور معرضي "آيدكس" و "نافدكس" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، معرضي "آيدكس" و "نافدكس" في أبوظبي.
واطلع سموه، خلال الزيارة، على أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة.
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