الامارات | «الصحة»: 3025 إصـابة جـديدة بـ «كورونا» في الدولـة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 3025 إصـابة جـديدة بـ «كورونا» في الدولـة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 195 ألفاً و866 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 3025 إصابة جديدة بالفيروس.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 18 شخصاً من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1182 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 4678 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافيهم التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 375 ألفاً و59 حالة.

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