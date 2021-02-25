الامارات | «تمييز دبي» تُسدل الستار على قضية «حافلة العيد» بحكم مخفف

شكرا لقرائتكم خبر عن «تمييز دبي» تُسدل الستار على قضية «حافلة العيد» بحكم مخفف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيدت محكمة التمييز في دبي، اليوم، حكماً قضت به محكمة الاستئناف بتخفيف العقوبة من السجن سبع سنوات إلى الحبس لعام واحد فقط بحق سائق الحافلة الذي تسبب في وفاة 17 شخصاً وإصابة 13 آخرين في يونيو 2019 بما عرف باسم حادث "حافلة العيد".

ورفضت محكمة التمييز الطعن المقدم ضد حكم الاستئناف، مؤيدة كذلك إلزام السائق المتهم بدية شرعية لضحايا الحادث بقيمة اجمالية ثلاثة ملايين و 400 ألف درهم، بالإضافة إلى 50 ألف درهم غرامة، كما أيدت إلغاء قرار الإبعاد بحق السائق المتهم.

وكانت محكمة السير والمرور قضت في أولى درجات التقاضي بسجن السائق المتسبب (55 عاماً ) سبع سنوات بالإضافة إلى مبلغ الدية والغرامة، وذلك بعد إحالته من قبل النيابة بتهم التسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وإصابة 13 آخرين بإصابات متفاوتة، بالإضافة إلى إتلاف ممتلكات، مطالبة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الجرائم التي ارتكبها السائق المتسبب في الحادث، طبقاً للقوانين الاتحادية النافذة.

وانتهت النيابة، بعد معاينة موقع الحادث، إلى أنه وقع في طريق مكون من أربعة مسارات تؤدي إلى مدخل محطة مترو الراشدية، ويوجد في الطريق مسربان مخصصان للحافلات الثقيلة ومركبات الأجرة على يمين الطريق، فيما خصص المسربان الآخران على اليسار للمركبات الخفيفة، وتأكدت من وجود لافتات تحذيرية ذات إنارة متقطعة على بعد 342 متراً من موقع الاصطدام، توضح المسار المخصص والارتفاعات المسموح بها للمركبات بكل أنواعها، ومنها الحافلات الثقيلة، وتحذر من وجود مطبات على الطريق لتهدئة السرعة، بالإضافة إلى لوحتين إرشاديتين معلقتين بحجم كبير لتنبيه السائقين إلى خط السير الإلزامي، الأولى على بعد 317 متراً من موقع الاصطدام، والثانية قبل الحاجز الحديدي الذي صدم الحافلة، بالإضافة إلى لافتة تحدد سرعة الطريق بـ40 كيلومتراً، ومخرج للمركبات المرتفعة قبل الحاجز الحديدي.

وأثبتت التحقيقات من واقع التقارير الفنية التي اطلعت عليها النيابة العامة قيادة السائق الحافلة على المسرب الثاني من اليسار المخصص للمركبات الخفيفة، بسرعة 94 كيلومتراً في الساعة، وهي سرعة تفوق السرعة المقررة بالضعف، وأنه اصطدم بستارة تحذيرية معلقة ذات مستوى منخفض - تستخدم لتنبيه المركبات المرتفعة - ثم واصل طريقه حتى اصطدمت الحافلة بحاجز حديدي يقطع الطريق أفقياً من جهة اليسار، ما أسفر عن وفاة 15 راكباً على الفور، واثنين لاحقاً، وإصابة الركاب الآخرين بإصابات متفاوتة نقلوا على إثرها إلى المستشفى، بالإضافة إلى أضرار بالغة بالحافلة التي واصلت طريقها بعد الاصطدام لمسافة 44 متراً.

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