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الامارات | مواليد 9 فبراير 2021 في الإمارات .. يبدأون الخمسين القادمة بروح جديدة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت مستشفيات وأقسام الولادة على مستوى الدولة، أمس، عشرات المواليد الجدد بالتزامن مع  نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ ، ليتم تسجيل ميلادهم مقروناً بهذا الحدث التاريخي  لدولة الامارات العربية المتحدة  ، وبداية حياتهم للخمسين القادمة بروح جديدة ما ضاعف من فرحة أسرهم وذويهم.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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