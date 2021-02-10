الامارات | مواليد 9 فبراير 2021 في الإمارات .. يبدأون الخمسين القادمة بروح جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن مواليد 9 فبراير 2021 في الإمارات .. يبدأون الخمسين القادمة بروح جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت مستشفيات وأقسام الولادة على مستوى الدولة، أمس، عشرات المواليد الجدد بالتزامن مع نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ ، ليتم تسجيل ميلادهم مقروناً بهذا الحدث التاريخي لدولة الامارات العربية المتحدة ، وبداية حياتهم للخمسين القادمة بروح جديدة ما ضاعف من فرحة أسرهم وذويهم.

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