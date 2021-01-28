الامارات | خلافات حول حضانة الأطفال تصيب مطلقة بـ 3 طعنات

شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات حول حضانة الأطفال تصيب مطلقة بـ 3 طعنات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سدد خليجي ثلاث طعنات لطليقته، إثر خلافات بينهما على حضانة أطفالهما، ما أدى إلى إصابتها بتشوه وعاهة مستديمة بالوجه، وجرح قطعي في الذراع والساق، وذلك بعد أن اعترض طريقها وصدم سيارتها، وفق أوراق القضية.

ووجهت النيابة العامة إليه تهم الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها، بأن تعمد الاصطدام بسيارتها، والتعدي عليها بالضرب بسكين، محدثاً بها عاهة مستديمة وتشوهاً بالوجه، كما وجه لها ألفاظاً تخدش الشرف.

وقالت المجني عليها، في التحقيقات، إن طليقها حاول فتح باب السيارة لكنها أغلقت الأبواب من الداخل، الأمر الذي جعله يقود سيارته، ويصطدم بها مرتين، ما أدى إلى تحطم زجاج السيارة.

وأضافت أن المتهم نزل من سيارته ممسكاً بسكين وطعنها ثلاث طعنات في وجهها وذراعها اليمنى وقدمها اليمنى، وسبها أمام المارة بألفاظ خادشة، قبل أن يتدخل أحد الأشخاص وينقذها، لافتة إلى أنها تلقت 12 غرزة في الذراع اليمنى، ومثلها في الساق اليسرى، وخياطة داخلية وخارجية في الخد الأيسر.

وأنكر المتهم، خلال التحقيقات، صدمه سيارة طليقته أو الاعتداء عليها، وأفاد بأنه كان حادثاً مرورياً عادياً، وأن البلاغ المقدم ضده كيدي، وأنه لا يعلم شيئاً عن الإصابات التي لحقت بالمجني عليها.

وأوضح أنه فوجئ وقت وقوع التصادم بوجود طليقته داخل السيارة، وحاول إخراجها من المركبة دون أن يعتدي عليها.

وقال ضابط تحريات، في شرطة رأس الخيمة أمام المحكمة، إن المتهم لاحق المجني عليها أثناء سيرها بسيارتها، وتمكن من إيقافها، وحاول التحدث معها، ثم صدم سيارتها، وتعدى عليها بسكين، وقام المارة بمنعه فترك السيارة ولاذ بالفرار.

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