الامارات | %45 انخفاض الحوادث المرورية الجسيمة في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن %45 انخفاض الحوادث المرورية الجسيمة في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد نائب مدير عام العمليات الشرطية في شرطة عجمان، العميد خالد محمد النعيمي، بأن نسبة حوادث السير البليغة في عجمان انخفضت بنسبة 45%، خلال العام الماضي، ما أسهم في تحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز أمن الطرق.

وأوضح أن الوفيات الناتجة عن حوادث السير انخفضت من 15 حالة وفاة عام 2019 إلى 10 وفيات، العام الماضي، بنسبة انخفاض 33%، لافتاً إلى أن هناك انخفاضاً في عدد الحوادث البسيطة، إذ شهدت الإمارة وقوع 36 ألفاً و613 حادثاً مرورياً بسيطاً، خلال عام 2019، بينما شهد العام الماضي وقوع 29 ألفاً و744 حادثاً بنسبة انخفاض 19%، كما انخفضت حوادث الدهس من 79 حادثاً عام 2019 إلى 44، العام الماضي، بنسبة انخفاض 44%.

وأفاد النعيمي بأن معظم الحوادث التي وقعت كانت بسبب السرعة الزائدة للمركبات، والانشغال بغير الطريق، وعدم الالتزام بالمسار الخاص، وكذلك التجاوز الخاطئ للطريق، وعدم الانتباه خلال القيادة، وعدم ترك المسافة الكافية للمركبة الأمامية أثناء القيادة. وعزا سبب الانخفاض إلى اهتمام وحرص الشرطة على تكثيف حملات الضبط المروري، وتطبيق العديد من المبادرات المرورية، وكذلك توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مراقبة الطرق، إضافة إلى التواصل المستمر مع دائرة البلدية والتخطيط، لتعزيز سلامة الطرق وإنشاء الجسور بالتعاون مع الشركاء، بالإضافة إلى جهود الشرطة في زيادة عدد الدوريات المرورية ورقباء السير لإحكام الرقابة على الطرق وانتشار دوريات أمان، للإسهام في الحد من الحوادث، وانسيابية الحركة المرورية مع ازدياد الكثافة السكانية في الإمارة، كما بذلت الشرطة جهودها في تكثيف التوعية المرورية لكل فئات المجتمع.

• %33 انخفاض وفيات حوادث السير في عجمان، العام الماضي.

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