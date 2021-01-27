الامارات | رأس الخيمة تفقد محمد بوليلة مديرها التعليمي مدة 20 عاما

شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة تفقد محمد بوليلة مديرها التعليمي مدة 20 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فقدت إمارة رأس الخيمة، اليوم، المدير السابق لمنطقة رأس الخيمة التعليمية، محمد علي بوليلة، بعد أن قضى 20 عاما من عمره في خدمة المسيرة التعليمية، حيث اشتهر بوليلة لحبه للوسط التربوية والتعليمي وللعمل الخيري في إمارة رأس الخيمة.

ونعت عضو المجلس الوطني ومديرة منطقة رأس الخيمة التعليمية، السابقة سمية حارب السويدي، محمد بوليلة، وقالت إن الراحل قدم للتعليم خدمات جليلة وجهود كبيرة، حيث كان رجل إنساني تربوي قدير من الطراز الأول وعرف بحكمته وطبيته وحبه للخير، وله مساهمات خيرية وإنسانية عديدة، وكان الأب الحنون لكل المعلمين والمعلمات والطلبة.

وعمل أبو ليلة في وزارة الإسكان سابقا، بوظيفة سكرتير وكيل الوزارة، وحصل على إجازة دراسية مدتها ثلاث سنوات حيث التحلق بكلية الآداب قسم الاجتماع في جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية، وتخرج منها، 1977 ثم حصل بعدها بعامين على الدبلوم العالي ليعود إلى وزارة الإسكان، ومنها للعمل في وزارة التربية والتعليم، ليتم تعيينه مديرا لمنطقة رأس الخيمة التعليمية في يوليو 1980، مدة 20 عاما حتى تمت إحالته إلى التقاعد في مايو سنة 2000، حيث تم تكريمه من قبل الشيخ صقر بن محمد القاسمي رحمه الله، تقديراً له، وتسميته مسؤولا لمكتب سموه في قصر خزام برأس الخيمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news