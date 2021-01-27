الامارات | إنشاء وتجهيز مستشفى ميداني للحالات الطارئة لمصابي "كورونا" في بالشارقة خلال شهر

شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء وتجهيز مستشفى ميداني للحالات الطارئة لمصابي "كورونا" في بالشارقة خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي عن تخصيص مستشفى ميداني للحالات الطارئة للمصابين بكوفيد 19 في منطقة الزاهية بالشارقة، مشيراً إلى أن هذا التوجه حكومي ضمن البدائل المطروحة لمكافحة الجائحة لحين الانتهاء من الفيروس والعودة للحياة الطبيعية.

وأضاف أن المستشفى الميداني سيكون جاهزا خلال شهر تقريباً، إذ أن موقعه من المتوقع أن يكون في معسكر المهام الخاصة بمنطقة الزاهية، لافتاً إلى أن الإصابات بفيروس كورونا بين المواطنين لا تشكل نسبة كبيرة بالنسبة لغير المواطنين.

وتابع أن المستشفى سيوفر أجهزة تنفس وأدوات طبية عالية الجودة وذات معايير عالمية، مشيراً إلى أن لجنة الأزمات والكوارث بالشارقة بحثت مجموعة من الحلول للتعامل مع الوضع الحالي، إذ سيكون على أهبة الاستعداد إذا تطلب الأمر لاستقبال الحالات المصابة التي تحتاج لعناية دقيقة داخله واستيعاب جميع الحالات سواء القادمة من الخارج أو الحالات بالإمارة.

واشار إلى أن الإقبال كبير لأخذ اللقاح في كافة المراكز المختلفة في الإمارة والجهود مستمرة لعبور هذه الفترة العصيبة، لافتاً إلى أن الشرطة ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الجهات المعنية تبذل جهود كبيرة بشكل مكثف على توعية جميع الجنسيات خاصة غير الناطقة بالعربية بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والحد منه، داعيا الجميع إلى أخذ اللقاح وعدم التخوف حتى يتم تجاوز هذه الأزمة بالقريب العاجل وعودة الحياة كما كانت عليه بالسابق.

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