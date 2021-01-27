ورشة عمل لمنصة «إمباكت»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

شارك ممثلون عن وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة العدل، ومصرف الإمارات المركزي، والهيئة الاتحادية للجمارك في ورشة عمل افتراضية مع السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون من المفوضية الأوروبية، ومختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وركزت ورشة العمل على تعزيز التعاون الملموس والفعال تحت عنوان /‏‏‏‏‏مشروع المنهاج الأوروبي متعدد التخصصات لمكافحة التهديدات الجنائية «إمباكت»/‏‏‏‏‏ حيث توفر منصة «إمباكت» منبراً لأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، والوكالات، والدول الأخرى، بما في ذلك دولة الإمارات، لتعزيز الحوار والعمل المشترك.